Le président de Nihon Falcom sur les traces de Cold Steel III et amène la longue série JRPG à passer – Fonctionnalité

L’année dernière, NIS America a confirmé qu’il apportait JRPG The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III à Switch en 2020, le jeu devant arriver le 30 juin. Le long terme Legend of Heroes La série compte plus d’une douzaine d’entrées à son nom, et pour les fans des jeux Cold Steel en particulier, il y a beaucoup à attendre de cet été et au-delà, avec le quatrième jeu Cold Steel récemment annoncé pour Switch également.

Récemment, nous avons eu la chance d’avoir le président de Nihon Falcom, M. Toshihiro Kondo, et NIS America répondre à quelques-unes de nos questions concernant la version Switch et en savoir un peu plus avant sa sortie à la fin du printemps.

Nintendo Life: pour tous ceux qui n’ont joué à aucun des nombreux jeux Trails, parlez-nous un peu de la série et de cette entrée en particulier.

Toshihiro Kondo: Trails of Cold Steel est une série RPG fantastique remplie de personnages riches et d’une histoire vaste, comme un drame télévisé épique. Dans cette troisième tranche, l’Empire Erebonian, le plus puissant du continent, a commencé à envahir d’autres nations. Nous entrons dans la peau du personnage principal, Rean, alors qu’il passe de la vie d’étudiant à l’Académie militaire de Thors à un instructeur sur son campus.

Pour les vétérans de la série, quels ont été les changements les plus importants dans l’expérience des Trails de base dans cette suite par rapport aux deux précédents jeux Cold Steel?

Toshihiro Kondo: Je pense que pour ceux qui ont joué I et II, la transition de Rean d’un étudiant à un instructeur avec sa propre classe sera une chose extrêmement intéressante à vivre.

En termes de système, nous avons complètement révisé l’interface utilisateur et l’avons fait pour que les commandes puissent être exécutées en appuyant sur un bouton. Je pense que cela permet des batailles amusantes et rapides. De plus, il existe un nouveau système important appelé Brave Order, qui vous permet de buff votre groupe sans dépenser un tour.

De plus, les ennemis ont une jauge de rupture qui, une fois réduite, les empêchera d’agir. Il s’agit d’un autre nouveau système qui permet aux joueurs de renverser la vapeur au combat.

Nous avons également amélioré les combats de Panzer Soldat pour leur donner une présence plus forte et les rendre plus amusants à jouer également.

La série a une longue et riche histoire avec plus d’une douzaine de jeux, et Trails of Cold Steel III est une suite directe. En tant que série avec un fort accent sur le personnage, de quelle connaissance de l’histoire jusqu’à présent un nouveau joueur aurait-il besoin avant de se lancer dans ce jeu? Quelle est la meilleure façon de rattraper son retard (à moins de jouer toute la série à ce stade)?

Toshihiro Kondo: Dans ce jeu, Rean est maintenant instructeur et ses élèves sont tout nouveaux, ce qui donne un nouveau départ. De plus, les relations que Rean a nouées jusqu’à présent commencent également à nouveau, donc c’est le moment idéal pour ceux qui veulent sauter dans Trails of Cold Steel de III.

Depuis l’écran de titre, vous pouvez vérifier les biographies des personnages ainsi que les événements qui se sont produits jusqu’à ce point. De cette façon, le joueur pourra se familiariser rapidement avec l’histoire.

Le jeu a été initialement développé pour PS4 – quels ont été les plus grands défis pour amener ToCS3 sur Switch?

NIS America: L’aspect le plus difficile du portage sur Nintendo Switch (et PC) était de faire en sorte que les équipes de développement travaillent simultanément sur les deux plates-formes. Durante (Peter Thoman), désormais intégré à PH3 [PH3 Games, a specialist games engineering company] avait précédemment apporté Sentiers d’acier froid I et Sentiers de Cold Steel II sur PC. Il a fait un travail incroyable sur le port, y compris un soutien très pratique à la communauté Steam qui avait des problèmes après le lancement. Nous étions certains que nous voulions atteindre PH3.

Dans le même temps, nous étions également à la recherche d’un studio capable de travailler aux côtés de l’équipe PH3 pour la version Nintendo Switch. Au final, des dispositions ont été prises avec Engine Software et PH3 pour partager la même base de code pour les deux versions.

Y aura-t-il des changements ou des ajouts à la version Switch?

Toshihiro Kondo: Nous avons lancé le patch 1.02 sur la PS4 concernant les mises à jour de texte. Ces mises à jour seront incluses dans la version Nintendo Switch à sa sortie, qui comprendra également 26 pièces de DLC cosmétique (gratuit pour toujours!) Pour personnaliser les personnages.

Beaucoup de gens voient le Switch comme une sorte de «successeur spirituel» de la PS Vita, donc voir Trails – qui a une longue histoire sur les ordinateurs de poche Sony – venir sur la console de Nintendo plaira à de nombreux fans. Évidemment, ce jeu a commencé à être développé avant le lancement de Switch, mais à l’avenir, pouvons-nous nous attendre à voir des jeux Trails arriver sur le système parallèlement (ou plus près) à des versions sur d’autres plateformes?

Toshihiro Kondo: Je pense que presque tous ceux qui atteignent la fin de Trails of Cold Steel III voudront sauter directement dans Trails of Cold Steel IV. Pour les joueurs qui jouent sur le Switch, nous voulons vraiment répondre à leurs demandes.

Remarque: Depuis que cette interview a eu lieu, NIS America a confirmé que le quatrième match arrive sur Switch.

La sous-série Trails fait partie de la plus grande franchise Kiseki / Legend of Heroes qui remonte à 1989. Est-il prévu d’apporter tous les titres précédents de la série Legend of Heroes (ou tout autre jeu du catalogue de Nihon Falcom) à Switch dans le futur ?

Toshihiro Kondo: Si les joueurs de Nintendo Switch veulent vraiment que nos jeux soient sur la plate-forme, il nous est certainement possible d’envisager d’autres titres pour l’avenir. J’espère que ça marche comme ça moi-même. J’espère que vous commencerez tous avec Trails of Cold Steel III.

Switch est un excellent système pour profiter des RPG au tour par tour et possède déjà de nombreux exemples brillants dans sa bibliothèque. Dites-nous ce que vous pensez qui rend Trails of Cold Steel III spécial et le distingue des autres JRPG du système.

Toshihiro Kondo: Il y en a plusieurs. Il y a les choses que j’ai mentionnées plus tôt en ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités du jeu, mais quelque chose qui a été une constante dans la série est le système de combat Action Time. Dans ce système, vous regardez la barre AT et voyez quand chaque personnage va agir, vous permettant de planifier en conséquence. Vous pouvez interrompre d’autres personnages et réfléchir aux ordres à utiliser, il ne s’agit donc pas d’un simple système de combat au tour par tour. Je pense que le système de bataille a beaucoup de profondeur.

Enfin, à quels jeux Switch l’équipe aime-t-elle jouer lorsqu’elle ne travaille pas dur sur Trails?

Toshihiro Kondo: Je suis sûr que les membres du personnel apprécient divers jeux, mais parmi la plupart d’entre eux, Zelda est définitivement un favori. J’entends des gens parler Souffle de la nature beaucoup. De plus, je pense que nous ressentons beaucoup de proximité avec Emblème du feu.

Nos remerciements à M. Kondo et Erin de NIS America. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, une démo est disponible sur le Switch eShop maintenant. Nous vous recommandons également de consulter la critique de la version PS4 de Trails of Cold Steel III sur notre site sœur Push Square (spoilers: ils ont aimé!) Pour découvrir pourquoi les fans de RPG sont si excités pour son arrivée sur Switch.

