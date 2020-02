Le président de Nintendo Furukawa n’est pas trop inquiet pour la console de nouvelle génération

La fin de 2020 est recherchée par des millions de joueurs du monde entier en raison de la sortie imminente de la PS5 et de la Xbox Series X. Bien que tous les détails de l’un ou l’autre système n’aient pas encore été publiés, cela n’empêche pas l’excitation croissante des fans sur le simple fait que c’est le début d’une nouvelle génération. Le Switch a fonctionné contre la PS4 et la Xbox One pendant tout ce temps et a réussi à bien résister, mais il y a encore une certaine incertitude quant à la façon dont il gérera les ports de nouvelle génération. Même ainsi, une personne en particulier n’est pas trop concernée – le président actuel de Nintendo.

Lors d’une récente session de questions-réponses tenue après le briefing des investisseurs de Nintendo en janvier 2020, le président Furukawa a partagé une déclaration sur les perspectives d’avenir de Switch. Bien qu’il ait mentionné qu’il pensait qu’il y aurait “un changement dans l’environnement” après que les nouveaux systèmes arriveraient sur la scène, il a parlé au nom de Nintendo et a déclaré qu’il ne pense pas que les nouveaux systèmes “auront un impact significatif”. impact sur notre entreprise. “

Voici la déclaration complète:

«Nous expliquerons les chiffres spécifiques du prochain exercice dans notre prochaine annonce d’exercice, mais je pense qu’il y aura certainement un changement dans l’environnement à mesure que de nouveaux produits de nos concurrents apparaîtront… nous ne croyons pas que les tendances commerciales des autres sociétés aura un impact significatif sur notre entreprise. “

Furukawa a souligné la différence d’objectifs comme la raison pour laquelle Nintendo n’est pas trop préoccupé. Cela signifie que, puisque le Switch fait appel à un marché différent, les combats entre PS5 et Xbox Series X se feront principalement entre eux.

Bien que le président Furukawa n’ait pas mentionné cela, il y a aussi le fait que le Switch a maintenant amassé plus de 50 millions d’unités. Cela donne au système une longueur d’avance. Mais vraiment, le Switch est toujours le seul système hybride à ce jour. Nous devrons finalement attendre et voir comment les choses évolueront.

