Le président Rose vole la vedette dans Pokémon: Twilight Wings

Dans le premier épisode de Pokémon: Twilight Wings, une nouvelle série YouTube animée en sept parties se déroulant dans la région de Galar de Pokémon Sword and Shield, un jeune garçon hospitalisé se tourne vers le président suave et élégant Rose pour l’aider à réaliser ses rêves de monstre de poche. . Rose ne déçoit pas.

L’épisode, intitulé «La lettre», ne dure qu’un peu plus de six minutes, mais c’est une excellente six minutes. L’animation est magnifique. La musique est touchante et évocatrice. L’histoire parle d’un jeune garçon maladif nommé John qui rêve de voir Leon, champion de la région de Galar, en personne. Lorsque John apprend que le président de la ligue de la région, M. Rose, vient pour une visite surprise, il écrit une lettre exprimant son aspiration.

John termine la lettre au moment où le président et son assistant terminent leur visite. Le garçon peut-il atteindre le toit avant le départ de la paire dans leur taxi volant?

C’est court, mais très doux, comme l’étonnant président Rose. Si occupé, mais si prévenant. Je viens juste de commencer à plonger dans Sword and Shield, donc c’est bien de voir les gens et les lieux du jeu prendre vie. Je suis enraciné pour John et j’ai hâte de voir où va la série.

.