Le prix de la PS5 / Xbox Series X est le facteur le plus important de la prochaine génération dans l’enquête d’Ed Boon

Le créateur de la série Mortal Kombat, Ed Boon, a récemment posé une question à ses plus de 500 000 followers sur Twitter: quel est l’élément le plus important de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X?

Les options du sondage informel de Boon sur Twitter comprenaient un prix abordable, de meilleurs graphismes, des jeux exclusifs et une compatibilité descendante pour les consoles de dernière génération. Plus de 50 000 personnes ont participé à l’enquête, et un prix abordable était le plus important pour les électeurs.

Le prix a représenté 37,5% des voix, suivi par la compatibilité de dernière génération (30%), de meilleurs graphismes (19,2%) et des jeux exclusifs (13,2%).

Plus de 50 000 d’entre vous ont parlé et le PRIX semble être le facteur le plus important pour les consoles Next Gen.

J’aurais deviné que les jeux exclusifs seraient supérieurs à 13% 🤔 pic.twitter.com/5LLbXbxl7P

– Ed Boon (@noobde) 18 février 2020

Boon a déclaré qu’il était surpris de voir les jeux exclusifs se classer au plus bas. En tout état de cause, un sondage Twitter – même un sondage qui compte 50 000 répondants – ne reflète pas nécessairement l’intérêt ou l’intention des consommateurs.

Sony et Microsoft n’ont pas encore annoncé les prix de leurs consoles de prochaine génération, mais avec chaque système devant être lancé cette année, ces détails devraient devenir clairs dans les mois à venir.

À titre de comparaison, la PS4 et la Xbox One ont été lancées respectivement à 400 $ et 500 $. La Xbox One était plus chère que la PS4 au lancement, en partie parce que chaque système comprenait une caméra Kinect. Plus tard, Microsoft a coupé l’appareil photo du pack et le prix est tombé à égalité avec la PS4.

La PS5 et la Xbox Series X devraient toutes deux lancer cette fête. Microsoft a été plus ouvert en ce qui concerne les détails, car il a présenté la Xbox Series X en décembre 2019 lors des Game Awards. Selon Microsoft, annoncer et montrer la console si tôt était une décision audacieuse et risquée que Microsoft a utilisée pour rivaliser avec Sony.

Pour sa part, Sony a confirmé des détails plus petits, tels que des temps de chargement améliorés et une prise en charge des jeux PS4, mais la société n’a pas encore montré la console ou annoncé plus de détails clés.

