Le prix des jeux PS5 serait plus cher que celui de la PS4

Le prix des jeux est toujours un sujet de débat parmi les utilisateurs. Nous aimons tous acheter des jeux pour PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch Au prix le plus bas, c’est pourquoi les offres sur les plateformes numériques sont le moment idéal pour étendre la bibliothèque. Mais qu’en est-il des titres de lancement que nous attendons depuis des mois? Et avec l’arrivée sur le marché de nouvelles consoles avec lesquelles on veut avoir un minimum de base de jeux? Le décaissement est garanti, mais il pourrait être encore plus élevé pour la prochaine génération de plateformes avec Playstation 5 et Xbox Series X.

Cela a été déclaré par l’analyste Yoshio Osaki IDG Research pour les médias Industrie des jeux. Il suffit de regarder en arrière pour voir comment, génération après génération, le prix des jeux vidéo a augmenté. «C’était en 2005 et 2006, avec le lancement d’une nouvelle génération lorsque le logiciel a augmenté de prix», explique Yoshio. « Il est passé de 49,99 $ à 59,99 $ au début de l’ère Xbox 360 et PlayStation 3. »

Un coût et un prix qui depuis lors ont augmenté de façon exponentielle. L’un des aspects qui a le plus fait parler ces dernières années a été les coûts de production élevés dans les jeux vidéo, dépassant parfois ceux du cinéma. Développer un jeu vidéo aujourd’hui par rapport à la dernière génération a signifié une augmentation de rien de plus et rien de moins qu’entre 200 et 300% en termes de coûts de développement.

Design confirmé de la PlayStation 5, la nouvelle console Sony | Sony

Cela dit, les entreprises doivent couvrir ces coûts de développement d’une manière ou d’une autre. C’est alors que la hausse des prix des jeux en magasin entre en jeu. Selon Yoshio, Les titres PS5 passeront de 59,99 $ à 69,99 $. Le premier boîtier se trouve dans le NBA 2K21 récemment annoncé, un jeu que nous pouvons trouver en Europe pour la nouvelle génération en 74,99 euros.

2K, responsable du match de basket, n’est pas la seule entreprise à avoir déjà décidé d’augmenter substantiellement le prix des matchs. «Chez IDG, nous travaillons avec tous les principaux éditeurs de jeux vidéo, nos enquêtes indiquent que d’autres éditeurs apprécient également l’augmentation du prix dans la nouvelle génération pour certaines franchises », Yoshio s’est imposé comme la principale raison des coûts de développement élevés.

L’augmentation des prix des jeux vidéo représente-t-elle un bond par rapport à d’autres formats ou marchés? De 2005 à 2020, années d’application de l’augmentation susmentionnée du prix des jeux, nous avons constaté une augmentation de seulement 17%. Au lieu de cela, comme l’a souligné le cabinet de conseil IDG, Netflix a vu une hausse du prix de souscription de 100% ou des marchés comme le cinéma font de même avec des billets jusqu’à 39%.