Le prix des vêtements Levi’s Super Mario Bros. révélé au Mexique

Éditeur: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord

Il y a longtemps, nous vous avions dit que Levi’s, l’une des marques de vêtements les plus importantes au monde, s’était alliée à Nintendo pour lancer les vêtements Super Mario Bros. Mexique, nous savons donc maintenant le prix qu’ils ont dans ce pays.

Selon les informations de Levi’s, le prix des vêtements Super Mario Bros varie de 499 $ MXN à 2190 $ MXN. Comme vous pouvez l’imaginer, le coût du vêtement dépend de son type.

Par exemple, les chemises les plus simples sont celles qui coûtent 499 $ MXN; cependant, il y en a aussi avec un design plus grand et plus élaboré qui se vendent 549 $ MXN. D’autre part, il y a des pulls molletonnés qui coûtent 549 $ MXN, tandis que d’autres avec une impression plus grande ou élaborée se vendent pour 899 $ MXN ou plus.

L’élément le plus cher de toute la collection est une veste à l’imprimé complexe avec beaucoup de personnages de Super Mario Bros.Vous pouvez y voir des personnages comme Mario, Luigi, Yoshi, Wario et Toad, ainsi que des ennemis comme Boos ou Goombas .

Ensuite, nous présentons quelques vêtements avec leur prix:

499 $ MXN

549 MXN $

549 MXN $

599 $ MXN

949 MXN $

1490 $ MXN

1490 $ MXN

2190 $ MXN

Qu’avez-vous pensé? Achèterez-vous l’un de ces vêtements? Dites-le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles liées à Super Mario Bros.

.