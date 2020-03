Le prix STADIA baisse pour la première fois

Depuis ses débuts, Google STADIA a reçu plus de critiques que d’éloges et en tant que plate-forme, il est soumis à un examen constant de la communauté, ce qui souligne rapidement le manque de jeux, en plus de propager les problèmes rencontrés par les utilisateurs. Quelques mois se sont écoulés depuis le début des opérations de la proposition de jeu de Google et compte tenu des circonstances, la société a décidé de baisser son prix pour la première fois, bien que temporairement.

Au milieu de la quarantaine qui a été commandée dans différents pays en raison de l’épidémie de coronavirus, STADIA a connu sa première remise, qui a commencé avec la première minute de cette journée et se terminera dans quelques heures. Cette vente spéciale propose la STADIA Premiere Edition, la seule disponible sur le marché à l’heure actuelle, pour 100 USD, 30 USD de moins que son prix normal. Comme vous vous en souviendrez, cette édition comprend le contrôle STADIA, un Google Chromecast Ultra et 3 mois gratuits de STADIA Pro, une variante premium qui accorde des jeux gratuits aux utilisateurs abonnés.

La première remise STADIA, bien que temporaire, intervient au milieu des critiques reçues par le service après avoir omis de promettre de fournir la meilleure résolution pour les débuts de DOOM Eternal, l’un des versements les plus attendus de l’année.

