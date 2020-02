le problème avec son prix pourrait être plus grave pour Sony

Il y a quelques heures, un rapport publié par Bloomberg a publié le difficultés rencontrées par Sony pour définir le prix final de la PlayStation 5, console qui sera mise en vente au cours du dernier trimestre 2020. Selon le média précité, le pénurie de composants, principalement dans les mémoires DRAM et NAND Flash, a déclenché le coût de production jusqu’à 450 dollars. Bien sûr, cela obligerait les consommateurs à débourser un montant plus important.

Sans aucun doute, le prix des consoles de nouvelle génération est l’une des inconnues qui suscitent plus d’intérêt dans l’industrie, en particulier pour les joueurs. Divers rapports publiés en 2019 prévoyaient que, selon des sources proches des plans de Sony et Microsoft, les nouvelles propositions coûteraient environ 500 $, les informations Bloomberg peuvent donc ne pas surprendre certains.

Le problème, cependant, est qu’au fil des mois, il a été possible de voir que la PS5 et la Xbox Series X pouvaient suivre des stratégies de lancement très différentes l’une de l’autre, et c’est là la société japonaise serait dans une impasse; J’explique pourquoi. Bien sûr, il est important de préciser que tout est basé sur des rapports non confirmés par l’une ou l’autre entreprise.

Différentes approches et objectifs

Début janvier, Eurogamer, une source assez fiable dans l’industrie du jeu vidéo, a révélé la présumées spécifications de la PlayStation 5, obtenues après un test de la console en août. Selon le support susmentionné, le processeur pourrait atteindre 36 unités de calcul à 2,0 GHz, tandis que le GPU atteindrait 9.2 Téraflops. La RAM serait GDDR6 avec une bande passante de 512 Go / s, éventuellement avec une capacité de 16 Go.

Le dernier rapport Eurogamer indique que la Xbox Series X sera plus puissante que la PlayStation 5

Cependant, la partie la plus intéressante du rapport est que la Xbox Series X offrirait de meilleures performances. Le matériel Microsoft arriverait à 56 unités de calcul et 12 téraflops, une disparité assez importante avec la PS5. Cela signifie-t-il que Sony ne s’attendait pas à la puissance de son concurrent? Non et non, pas du tout; les deux sociétés connaissent sûrement les caractéristiques de la proposition «ennemie». Après tout, les deux partagent le même fournisseur de technologie CPU et GPU: AMD.

Les informations techniques, si elles étaient finalement finalisées, révéleraient les différentes stratégies que chacune suivra. Sony parierait sur l’offre de la console la moins chère de la prochaine génération, mais pas la plus puissante. Microsoft, d’autre part, fera la promotion de la Xbox Series X en tant que matériel offrant les performances les plus élevées, mais ne pourra pas présumer le prix, car il serait clairement plus élevé.

Si une analyse encore plus approfondie est effectuée, on pourrait en déduire que la PlayStation 5 sera le successeur direct de la version standard de la PS4, pas de la PS4 Pro. De son côté, la Xbox Series X arriverait pour remplacer la Xbox One X, pas la Xbox One S. En fait, celles de Redmond ont ouvert les portes à des variantes de leur nouvelle console à l’avenir, d’où le nom de “Series” “.

Pour tout ce qui précède, nous ne pouvons pas exclure que la PlayStation 5 et la Xbox Series X ne sont même pas des rivales directes en ce qui concerne le prix et les spécifications. Au cours des prochaines années, même avant, Sony égalerait la puissance de son adversaire en lançant une PS5 Pro, et Microsoft ferait de même avec une hypothétique Xbox Series S de performances et de prix inférieurs. La pièce est en l’air.

Le revers de Sony et sa solution possible

Giuseppe Spinelli

Une fois les deux approches matérielles expliquées, ce sera une décision fondamentale pour Sony de définir le prix de la PS5. Si vous voulez vraiment vous distinguer de votre adversaire à cet égard, alors la différence de coût doit être considérable. C’est ici que nous pouvons déterminer, grâce au rapport partagé par Bloomberg, que l’augmentation du coût de production peut être un très gros problème pour ceux de Tokyo.

Si Sony suit une stratégie de prix, la PS5 devrait être nettement moins chère

Et est-ce Si son prix ne se démarque pas suffisamment de la Xbox Series X, cette dernière pourrait devenir plus attractive pour le consommateur. Évidemment, d’autres facteurs vont influencer comme le catalogue des titres de lancement, qui reste jusqu’à présent un grand mystère dans les deux cas. Microsoft a déjà confirmé que, au moins dans les premières années, ses jeux exclusifs seront intergénérationnels. En d’autres termes: des titres comme Halo: Infinite seront disponibles sur Xbox One et Xbox Series X.

Face à cette situation, Sony n’aurait pas d’autre choix que vendre la PlayStation 5 avec une perte initiale. Cependant, ce ne serait pas la première fois qu’une firme de consoles recourrait à cette stratégie pour augmenter ses ventes. En 2006, la Xbox 360 a atterri sur le marché au prix de 399 $, mais elle en a coûté 470. Au fil du temps, la demande a augmenté et il était possible de réduire les dépenses des composants pour générer des bénéfices. Certes, Microsoft est une entreprise au pouvoir économique important, elle n’a donc eu aucun mal à démarrer de cette façon.

“Microsoft, d’abord toi”

Bloomberg dit que Sony attend de connaître le prix de la Xbox Series X, car à partir de ce moment, il serait plus facile de prendre une décision concernant votre produit. Si la console Microsoft dépasse la barrière de 500 $, ils disposeraient alors d’une plus grande marge de manœuvre pour établir le coût de la PS5; même sans avoir recours à des pertes au cours des premiers mois.

Hiroki Totoki, Sony CFO, il a montré la même chose il y a quelques jours: “Ce qui n’est pas encore très clair, c’est parce que nous sommes en compétition dans un espace, il est donc très difficile de commenter le prix en ce moment. Et selon ce niveau de prix, nous devrons déterminer la promotion que nous allons réaliser et combien de dépenses nous sommes prêts à payer. “

Pour l’instant, on ne sait pas quand Redmond célébrera l’événement de sa console. Alors que certains pointent vers la conférence E3 2020, qui aura lieu dans la deuxième semaine de juin, d’autres disent que des mois avant nous connaîtrons de nouvelles informations. Par rapport à Sony, tout indique qu’ils n’ont pas dévoilé le prix lors de l’événement de présentation de la PlayStation 5. Rappelons que l’entité japonaise ne sera pas présente au salon de Los Angeles, en Californie.