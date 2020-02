Le problème d’Activision GeForce Now était dû à un “malentendu”, déclare Nvidia

Lorsque Nvidia a brusquement retiré le support de l’ensemble de la bibliothèque de jeux Activision Blizzard sur son service de streaming GeForce Now, il n’a offert que peu d’explications, à part jeter le blâme sur l’éditeur. Nvidia a maintenant fourni une explication plus détaillée et plus douce, la ramenant à un simple malentendu.

Bloomberg rapporte que depuis qu’Activision a participé au test bêta, Nvidia a pensé à tort que l’accord s’étendait à la période d’essai gratuite pour les fondateurs. Le problème est survenu car Activision voulait un nouvel accord commercial pour le lancement grand public, a déclaré la société.

“Activision Blizzard a été un partenaire fantastique pendant la bêta de GeForce Now, que nous avons pris pour inclure la période d’essai gratuite pour nos membres fondateurs”, a déclaré Nvidia dans un communiqué. “Reconnaissant le malentendu, nous avons supprimé leurs jeux de notre service, avec l’espoir que nous pourrons travailler avec eux pour les réactiver, et plus encore, à l’avenir.”

La déclaration jette la lumière sur ce qui s’est produit pour provoquer le problème, mais ne précise pas en particulier quand nous pouvons nous attendre à ce que la bibliothèque revienne.

Cela signifie que les jeux publiés par Activision Blizzard, notamment Overwatch, Sekiro: Shadows Die Twice et World of Warcraft, ne seront plus jouables via la technologie de streaming. Les clients qui ont acheté les jeux y auront cependant toujours accès.

GeForce Now fait partie d’une poignée d’options de streaming de jeux pour entrer sur le marché récemment, qui inclut des concurrents comme Google Stadia et Microsoft Project xCloud, qui a récemment ouvert (et rempli) son aperçu de test iOS.