Le problème de duplication est corrigé dans Animal Crossing New Horizons – HITC

Le problème de duplication a été corrigé dans Animal Crossing New Horizons et vous devez mettre à jour le jeu pour continuer à utiliser toutes ses fonctionnalités.

Animal Crossing New Horizons est disponible sur Nintendo Switch depuis près d’une semaine et les fans ont tout fait, de transformer l’expérience en un jeu d’horreur à infester des îles avec un billion de tarentules. Malheureusement, depuis le lancement du jeu, Tom Nook a compris les méthodes effrontées que les gens utilisaient pour obtenir un océan de cloches, et il a repoussé la communauté vers Nintendo, ce qui a entraîné la correction du problème de duplication.

Il existe de nombreuses façons de gagner des cloches dans Animal Crossing New Horizons, mais le problème de duplication était un exploit populaire partagé sur le Web. Essentiellement, cela permettait aux joueurs de dupliquer des objets qu’ils pouvaient vendre à l’infini, mais cela ne peut plus se produire.

Et, bien que certains insulaires têtus disent qu’ils ne mettront tout simplement pas à jour le jeu, vous devez le faire si vous souhaitez continuer à utiliser toutes ses fonctionnalités.

Le problème de duplication a-t-il été corrigé dans Animal Crossing New Horizons?

Oui, le problème de duplication a été corrigé dans Animal Crossing New Horizons via la mise à jour 1.1.1.

Les notes de mise à jour pour la mise à jour 1.1.1 d’Animal Crossing New Horizons indiquent simplement qu’un «bug grave affectant l’équilibre du jeu a été corrigé», mais les utilisateurs de Reddit ont découvert que cela signifiait un problème de duplication.

On comprend pourquoi Nintendo a abordé l’exploit, mais il y aura toujours des fans déçus qui ne voudront rien de plus que de vivre une vie de loisirs aussi facilement que possible.

Pourtant, bien que certains insulaires têtus disent qu’ils ne mettront tout simplement pas à jour le jeu, vous devez simplement le faire si vous voulez profiter de ses fonctionnalités en ligne.

