Le processeur Xbox Series X pourrait être au niveau d’un Ryzen 5 1600

Il y a ceux qui disent que les comparaisons sont odieuses, mais si l’on tient compte du fait que pour certaines générations les consoles ont choisi de laisser le matériel spécialisé et se sont orientées vers des versions standardisées du PC Gaming, elles deviennent inévitables. Dans un premier temps, nous savons que la révélation des spécifications de la Xbox Series X et à un moment futur de la PS5, représentera un face à face comparatif avec l’équivalent qui est sur PC et quelqu’un fait déjà de même en ce qui concerne la console Microsoft.

Un rapport Wccftech a révélé les résultats obtenus par le spécialiste de l’analyse matérielle John Prendergast, qui a effectué divers calculs avec les informations, encore incomplètes, fournies par Microsoft concernant la Xbox Series X concernant les performances de son CPU, qui est présumé être puissance pour atteindre 12 TERAFLOPS et de grandes performances grâce à 8 cœurs fonctionnant à 2,3 GHz. À cet égard, les calculs effectués par Prendergast, qui envisagent différents scénarios d’utilisation et de puissance, ont abouti à des estimations d’un niveau de traitement comparable à la ligne des processeurs AMD Ryzen 5, les 1600 et 1600 AF sont spécifiques.

La semaine dernière, Phil Spencer, chef Xbox, a révélé des détails sur les performances de la Xbox Series X et la puissance qu’elle peut atteindre grâce à une proposition axée sur l’équilibre de la puissance et de la vitesse de traitement, qui sera atteint grâce aux architectures zen 2 et RDNA 2 d’AMD qui existent dans le matériel de la console.

