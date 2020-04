Le prochain DLC pour One Punch Man: Un héros que personne ne connaît sera Lightning Max

Par Sebastian Quiroz

0 COMMENTAIRES

04/9/2020 1:35 pm

Même si One Punch Man: A Hero Nobody Knows n’était pas le grand jeu auquel beaucoup s’attendaient, Bandai Namco continuera à soutenir ce jeu avec du contenu supplémentaire dans le cadre de la passe de saison. Selon le magazine Shonen Jump, Lightning Max se joindra en tant que deuxième personnage DLC.

Lightning Max rejoindra le pack de personnages numéro 2 ce printemps pour 600 yens. Ce DLC comprendra une étape supplémentaire, des parties d’avatar et des attaques spéciales. Le premier personnage supplémentaire sorti est Suiryu qui est disponible aujourd’hui, le 9 avril 2020.

One Punch Man: A Hero Nobody Knows est actuellement disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC, et ici vous pouvez consulter notre avis. De même, apprenez-en plus sur Suiryu et profitez de sa bande-annonce ici.

Via: Siliconera

Voici à quoi pourrait ressembler la PS5, basée sur le contrôle DualSense

Sebastian Quiroz

23 ans. Editeur à Atomix.vg. Consommateur de la culture pop.













.