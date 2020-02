Le prochain Grand Prix de Crash Team Racing Nitro-Fueled sera le dernier

Au cours des huit derniers mois, Beenox a publié plusieurs mises à jour saisonnières pour son titre de course populaire Crash Team Racing Nitro-Fueled – ajout de nouveaux personnages, karts et cours. Dans sa dernière mise à jour de blog sur le site Web d’Activision, le développeur a annoncé que le prochain Grand Prix de CTR sera le dernier.

C’est absolument une chose douce-amère pour nous d’annoncer que le prochain Grand Prix sera le dernier, mais en même temps, nous voulons que les joueurs sachent que la course n’est pas terminée.

À travers le Grand Prix, nous avons livré du nouveau contenu frais à Crash Team Racing Nitro-Fueled. Notre communauté a couru à travers la multitude de nouveaux circuits et défis à chaque saison et a amassé une étonnante collection de nouveaux personnages et skins et a montré son style de façons folles en personnalisant tous ses karts.

C’est beaucoup de contenu!

Bien qu’il n’y ait plus de nouvelles saisons de Grand Prix, les joueurs pourront toujours profiter de tous les modes de jeu (y compris le matchmaking en ligne), ainsi que d’un nouveau système de défis en cours, de nouveaux contre-la-montre et même de nouveaux personnages, skins et karts devrait arriver peu de temps après la sortie du dernier Grand Prix.

Beenox a également dévoilé un élément tant attendu qu’il ajoute au jeu, dont il pense que les fans seront “très heureux”. Vous pouvez lire les détails sur le site officiel.

Avez-vous participé à l’un de ces Grands Prix au cours des huit derniers mois? Dites-nous ci-dessous.

