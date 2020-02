Le prochain gros patch de Final Fantasy XIV vous permettra de monter cet adorable Snek

La récente extension de Final Fantasy XIV «Shadowbringers» a livré certaines des meilleures histoires et défis du jeu. Mais les extensions ne se terminent pas vraiment tout de suite, et le prochain patch est bourré de contenu et de drames. Une nouvelle bande-annonce et un livestream de développeur décrivent des combats de robots géants, des méchants effrayants et peut-être la monture la plus adorable et la plus importante jamais placée dans un MMO.

Direct Naoki Yoshida et le responsable de la communauté Toshio Murouchi ont décrit le prochain patch – Echoes of a Fallen Star – dans un flux Twitch en direct. Alors que le patch de l’histoire précédente avait principalement mis en place des éléments de l’intrigue, Echoes of a Fallen Star a l’air sacrément empilé. Si vous avez envie d’une histoire plus complexe, cela semble être en cours. Voulez-vous encore plus de combats de boss? Bonne nouvelle, bucko! Envie de créer plus d’objets et d’avoir plus envie de rassembler des ressources? Vous obtiendrez cela aussi. C’est un patch étonnamment robuste.

Il y a quelques petites choses à garder à l’esprit pour Echoes of a Fallen star avant d’envisager les gros trucs. La classe Red Mage reçoit des buffs de dégâts, ce qui est bien car c’est généralement le lanceur de sorts le plus faible. Le parc à thème distrayant Golden Saucer obtient une nouvelle course à obstacles. Si vous pêchez, vous pourrez également faire du stop sur des bateaux pour vous rendre en haute mer pour de meilleures prises. Ce ne sont pas de grands changements, mais ils aident l’une des catégories d’emplois les plus faibles du jeu et ajoutent un peu de couleur.

Le gros truc vient d’une combinaison d’ajouts d’histoire et de l’expansion des niveaux de raid précédents. La série de raids Eden, comprenant des remixes d’anciens patrons avec de nouveaux designs par le pilier de Final Fantasy et le réalisateur de Kingdom Hearts Tetsuya Nomura, se poursuit avec de nouveaux ajouts. Les fans spéculaient fortement sur ce qui allait suivre – les raids Eden ont rencontré une réponse positive – et la réponse est plus de conceptions de batshit. Le primal de la foudre (lire: Dieu) Ramuh est maintenant un type de grand-papa costaud et il y a un nouveau look élégant pour le Ifrit primitif de feu. Mon pari? Ice-gal Shiva sera le boss final et la nouvelle musique pour son combat sera si bonne que le monde se fissurera en deux.

En plus de ces combats, Echoes of a Fallen Star lance un complot où les joueurs combattent des «armes» mortelles construites par le maléfique Empire Garlean. Ceux-ci sont un peu différents de la méchante Ultima Weapon qui était impliquée dans l’intrigue initiale du jeu – une civilisation appelée Allagan’s a fait cette chose – mais d’après l’apparence de la dernière bande-annonce, ils seront essentiellement des retours en arrière de Gundam à certains des les batailles les plus difficiles de Final Fantasy VII. Parce que chaque jeu vidéo devrait avoir un Gundam.

Mais attendez! Il y a encore une chose importante incroyable. Il y a une nouvelle tribu de bêtes à venir. C’est bien. Les tribus des bêtes offrent généralement des récompenses alternatives aux joueurs plus intéressés par l’artisanat et la collecte. Ils donnent également des missions quotidiennes plus petites que les joueurs peuvent exécuter pour collecter des jetons à remettre pour des prix. La nouvelle tribu, les Qitari, a le prix le plus important de tous les temps: une monture Serpent de Ronka. Le Grand Serpent de Ronka est initialement apparu dans Shadowbringers comme une créature légendaire qui s’est avérée être un petit bourgeon de ver en forme de pomme de terre avec le cri mémétique de “SCREEEE!” Il est adorable et doit être protégé à tout prix. Avec suffisamment de travail pour le Qitari, vous pourrez monter ce copain roly-poly à travers le monde du jeu. C’est littéralement le moment le plus important de l’histoire du jeu.

Echoes of a Fallen arrive vers le milieu de ce mois, poussant les joueurs vers une confrontation finale avec les Ascians ténébreux qui ont agi comme les antagonistes de l’histoire. Il est clair que les choses avancent rapidement, et la multitude de nouveaux contenus apportera des tonnes d’histoires secondaires et de patrons pour compléter le récit principal. Plus important encore, pour ceux qui l’ont manqué auparavant: SERPENT DE RONKA MOUNT! SNAKE BUD EST PRÊT POUR LIFTOFF! SCREEE!

