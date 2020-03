Le prochain jeu de Riot est Valorant, un jeu de tir à la première personne

Auparavant connu uniquement comme le studio League of Legends, Riot nous a montré l’année dernière qu’ils travaillaient maintenant sur toutes sortes de nouvelles choses. Le premier est Valorant, un jeu de tir en équipe.

Nous l’avons examiné brièvement en 2019, mais voici un tour complet du jeu en action, capturé avec des développeurs Riot jouant en interne:

Le site Web du jeu indique que Valorant sera en 5v5 et jouera en couple avec chaque personnage ayant des pouvoirs spéciaux et uniques, avec un accent très technique sur le décalage et la précision. Moins scientifiquement, et avec peu de données à l’appui en dehors du style artistique et de la sensation, la vidéo me fait penser que la planification pour cela était essentiellement d’atterrir quelque part entre Overwatch x Counter-Strike, qui ne ressemble vraiment pas à la pire idée.

Il sortira cet été sous une forme ou une autre, selon le tweet ci-dessous du compte officiel du jeu. Que ce soit une version complète ou simplement une version bêta largement jouable, nous ne sommes pas encore sûrs.

