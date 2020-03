Le prochain jeu Half-Life ne prendra pas 13 ans, déclare Valve Dev

Oui, Half-Life est de retour en action (Crédit: Valve)

Les fans ont montré un mélange d’espoir et de scepticisme à propos du retour de Valve dans sa franchise phare, Half-Life. Après 13 ans, le monde a obtenu le versement VR, Half-Life Alyx. Maintenant, Robin Walker, un programmeur chevronné de Valve, a parlé à Polygon. Le programmeur a un espoir similaire pour l’avenir: le prochain jeu arrivera plus tôt que tard.

“Nous avons terminé le jeu de la manière dont vous finissez toujours le jeu en tant que développeur de jeu, c’est-à-dire que la fin est lorsque vous vous sentez comme maintenant vous savez vraiment comment faire ce jeu”, a déclaré Walker à Polygon. «Je voudrais croire que nous sommes aussi bons que jamais pour construire Half-Life à ce stade, et j’espère que nous continuerons à en faire plus. Je ne pense pas qu’il y aura encore 13 ans [until the next one]et si c’est le cas, je ne travaillerai probablement pas dessus. Je suis trop vieux pour ça. “

Half-Life est tombé dans un vide d’incertitude après des années de silence depuis Half-Life 2: Episode 2 en 2007. L’équipe a travaillé sur la troisième entrée malgré les attentes astronomiques qu’elle doit rencontrer à travers les jeux épisodiques et principaux. Walker continue cette expérience en bricolant avec l’idée de Half-Life 3.

«Dans le passé, si vous faites partie des personnes suffisamment courageuses pour travailler sur quelque chose que vous avez dû admettre, vous pourriez être Half-Life 3… Half-Life 3 a vraiment toujours eu besoin de répondre à la question de savoir ce qui est l’opportunité, quel est le grand saut technologique que vous pensez que nous pouvons utiliser d’une manière ou d’une autre pour créer une expérience vraiment intéressante pour le joueur? C’est une chose paralysante sur laquelle travailler. Il est difficile de s’asseoir et de dire: «Je vais écrire du code là-dessus aujourd’hui.» »

Finalement, ce travail s’est transformé en un prototype VR. Valve a sorti son propre casque, le Valve Index, qui a été publié en juin de l’année dernière, de sorte que la société avait sa propre technologie pour mettre en œuvre un titre de réalité virtuelle à sa manière en tant qu’entreprise indépendante. Une chose en amène une autre à développer un éventuel titre Half-Life, et Alyx est né.

“Dès que nous avons construit ce prototype et l’avons mis devant les gens, et leur avons parlé après … c’était évident”, a déclaré Walker. “Je sais comment commencer à écrire du code pour cela aujourd’hui, je sais comment commencer à travailler.”

Half-Life: Alyx a été lancé hier, le 23 mars, avec des critiques délirantes. Neuf et des dizaines ont été publiés à gauche et à droite des plus grands médias. Sur Metacritic, il détient un 92 avec 27 critiques soumises. Avec ce succès et les retours des joueurs, Valve pourrait livrer son prochain jeu avant les années 2030. Le studio développe déjà plusieurs titres, nous devrons donc être patients pour voir ce que l’avenir nous réserve du studio légendaire.

