Le prochain jeu mobile de Marvel est un RPG All-Star à monde ouvert

Révélé lors du “Marvel Mystery Panel” au PAX East dimanche après-midi, Marvel Future Revolution est un jeu de rôle en monde ouvert mettant en vedette des personnages emblématiques dans toutes sortes de tenues funky. Easy, Marvel et Netmarble, certains d’entre nous n’ont toujours pas surmonté la mort de Marvel Heroes.

Marvel Future Revolution est la suite du succès du jeu d’action RPG Marvel Future Fight de Netmarble. Cette fois, au lieu d’un combat, c’est une révolution, quoi que cela signifie. Dans la première bande-annonce, vue ci-dessous, Captain America raconte une sorte de scénario apocalyptique tandis que des héros de partout dans le multivers Marvel se présentent pour aider avec tout ce qui se passe.

Dans une série de vidéos publiées sur YouTube après l’événement PAX, Netmarble a présenté plusieurs fonctionnalités du prochain jeu. Les environnements du monde ouvert du jeu sont présentés avec un clip présentant une paire d’emplacements surnaturels.

Les quatre héros présentés jusqu’à présent sont Captain America, Spider-Man, Doctor Strange et Captain Marvel. Les modèles de personnages sont vraiment sympas.

Ils ont l’air encore mieux de déguisements sportifs. L’armure rose du capitaine Marvel est l’un de mes objectifs de vie.

Et enfin, nous avons des méchants comme le crâne rouge et M.O.D.O.K. pour donner du fil à retordre aux héros.

Comment tout cela va fonctionner me dépasse. Je m’attends à ce qu’il y ait de la course autour des choses et de l’utilisation des pouvoirs, des compétences de mise à niveau et de mise à niveau, ce genre de chose. Gardez un œil sur le Twitter Marvel Future Revolution pour plus d’informations, y compris quand nous allons voir tout cela se concrétiser.

Vous vous souvenez de Marvel Heroes? C’était super

.