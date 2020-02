Le prochain jeu mobile de Square Enix a déjà une date de sortie en Occident

War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius, le jeu mobile Square Enix qui s’inspire de la bien-aimée Final Fantasy Tactics a enfin une fenêtre de lancement pour l’Amérique. Au Japon, ce jeu est disponible depuis novembre de l’année dernière, mais Il arrivera enfin sur notre territoire à un moment donné au printemps 2020.

De la même forme, Le site où vous pouvez vous inscrire pour les appareils iOS et Android est maintenant ouvert. Selon le nombre de pré-inscriptions, les utilisateurs recevront plusieurs bonus dans le jeu. Voici la liste complète des récompenses possibles dans le jeu:

-50 000 pré-inscriptions: 250 Visiore, Gil Snapper (L) x20

-100 000 pré-inscriptions: 250 Visiore, NRG Restore (L) x5

-150 000 pré-inscriptions: 250 Visiore, Arma – Excalibur (UR)

-200 000 pré-inscriptions: 250 Visiore, Vision Card – Aquatic Songstress, Siren (UR)

-250 000 pré-inscriptions: 250 Visiore, Unit – Y’shtola (MR)

-300 000 pré-inscriptions: 1 000 Visiore

Enfin, Square Enix a révélé que War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius a réussi à être téléchargé plus de neuf millions de fois, à la fois sur iOS et Android.

Sur les questions liées à la franchise, c’est ce que pesera FFVII Remake. De même, Dissidia: Final Fantasy ne recevra plus de mises à jour.

Via: Square Enix

.