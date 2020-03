Le prochain jeu Sega Ages est G-LOC: Air Battle, célèbre pour son cabinet d’arcade rotatif fou

Mise à jour [Thu 5th Mar, 2020 14:45 GMT]: Les premières captures d’écran du jeu sont apparues en ligne et la page du jeu a également été mise en ligne sur le site Web japonais Sega Ages.

GA ガ 体 感 ゲ ー ム シ リ ー ズ 後期 の 作品 『G-LOC』 が 30 年 の 時 を 経 て 、 近日 SEGA AGES 版 と し て 登場 し ま す!

あ の 「ム ー ビ ン グ 筐 体」 も 丸 ご と 画面 内 で 疑似 再現 し ま し た! 続 報 を お 待 ち 下 さ い!

『SEGA AGES G-LOC AIR BATTLE』 https://t.co/OoT7hNUR1I# セ ガ エ イ ジ ス #SEGAAGES pic.twitter.com/E4gcAQwKzT

– セ ガ 公式 ア カ ウ ン ト 🦔 (@SEGA_OFFICIAL) 5 mars 2020

Histoire originale [Wed 4th Mar, 2020 12:45 GMT]: Sega a annoncé la prochaine entrée dans sa gamme Sega Ages: G-LOC: Bataille aérienne. Une suite à After Burner, cette sortie d’arcade de 1990 est peut-être la plus célèbre pour être l’un des titres qui ont pris en charge le cabinet d’arcade fou R360 de Sega.

La nouvelle a été révélée dans le numéro de cette semaine de Famitsu, ainsi que la confirmation bienvenue qu’il s’agirait de la version arcade plutôt que du port Mega Drive / Genesis moins impressionnant. Trois niveaux de difficulté seront présentés, ainsi que des classements en ligne et un nouveau mode «Âge», en plus du mode «Arcade» par défaut.

Lorsque G-LOC a été porté sur des systèmes domestiques dans les années 90, aucune plate-forme ne pouvait rendre justice à ses visuels Super Scaler. Cela n’a pas empêché Sega d’essayer, bien sûr; ainsi que le port 16 bits susmentionné, le jeu a également été publié sur le Master System et Game Gear, tandis que US Gold l’autoriserait pour la conversion sur des ordinateurs personnels, comme l’Amiga et l’Atari ST (avec un nouveau titre effronté, G-LOC: R360, qui faisait référence à cet incroyable cabinet mentionné précédemment). Cependant, la version arcade originale n’a jamais été correctement portée sur aucun système domestique, ce qui rend cette dernière version de Sega Ages encore plus excitante.

Il n’y a pas de mot sur une date de sortie, mais nous l’attendons déjà plus que nous ne l’étions Sonic 2 et Puyo Puyo 2. Et vous?

