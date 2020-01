Le prochain livre source de D&D semble être un livre de campagne sur les rôles essentiels

Critical Role a été l’un des nombreux moteurs pour amener Dungeons & Dragons à un nouveau sommet ces dernières années, et il semble maintenant obtenir un livre source officiel. Wizards of the Coast a annoncé la semaine dernière que le prochain livre pour le jeu de rôle sur table sera annoncé demain après la découverte d’une liste sur Amazon pour un livre D&D sans nom prévu pour une sortie en mars.

Maintenant, Amazon semble avoir battu Wizards au poing car la liste est intitulée le Guide de l’explorateur de Wildemount. Wildemount est le cadre de la campagne Rôle Critique actuelle, un continent voisin de Tal’Dorei (le cadre de la première campagne). Le synopsis sur Amazon pour le livre, répertorié comme un «livre de configuration et d’aventure de campagne D&D», se lit comme suit:

Une guerre se prépare sur un continent qui a résisté plus que sa juste part des conflits. L’Empire Dwendalian et la Dynastie Kryn découpent les terres autour d’eux, et seuls les plus grands héros oseraient se tenir entre eux. Quelque part dans les coins les plus reculés de ce paysage déchiré par la guerre se cachent des secrets qui pourraient mettre fin à ce conflit et inaugurer une nouvelle ère de paix – ou brûler le monde en morceaux.

Créez un groupe de héros et embarquez pour un voyage à travers le continent de Wildemount, le décor de la campagne 2 de la série à succès Critical Role de Dungeons & Dragons. Dans ce livre, vous trouverez de nouvelles options de personnages, une chronique héroïque pour vous aider à créer la trame de fond de votre personnage, quatre aventures de départ différentes et tout ce dont un maître de donjon a besoin pour donner vie à une campagne D&D basée sur Wildemount…

* Parcourez le premier livre de Dungeons & Dragons pour permettre aux joueurs de vivre le jeu tel qu’il se joue dans le monde de Critical Role, l’émission D&D en direct la plus populaire au monde.

* Découvrez une multitude d’options utilisables dans n’importe quel jeu D&D, comprenant des sous-classes, des sorts, des objets magiques, des monstres, etc., enracinés dans les aventures d’Exandria, tels que Vestiges of Divergence et la possibilité de manipuler la magie de Dunamancy.

* Lancez une campagne Dungeons & Dragons dans n’importe quelle région de Wildemount en utilisant une variété d’aventures d’introduction, des dizaines de graines de l’intrigue régionale et le système de chroniques héroïque – un moyen de créer des histoires de personnages enracinées dans Wildemount.

Explorez chaque recoin de Wildemount et découvrez les mystères révélés pour la première fois par le critique Critical Role Dungeon Master, Matthew Mercer.

Fait intéressant, cela signifie que le rôle critique serait un cadre de campagne avec à la fois un livre source tiers (c’est-à-dire non WotC) et un livre produit par Wizards of the Coast. Green Ronin a publié un cadre de campagne pour Tal’Dorei, écrit par Mercer et le principal auteur de D&D Beyond James Haeck, en 2017.

Critical Role est l’une des campagnes D&D de streaming les plus populaires sur Internet, attirant plus de 50 000 à 60 000 téléspectateurs chaque jeudi. Le jeu, dirigé par Matthew Mercer avec les joueurs Travis Willingham, Marisha Ray, Taliesin Jaffe, Ashley Johnson, Liam O’Brien, Laura Bailey et Sam Riegel, s’est séparé de Greek & Sundry en février dernier et a lancé sa propre marque et chaîne. Peu de temps après, ils ont annoncé un Kickstarter pour une série animée qui a rapporté 11,9 millions de dollars et a été choisi par Amazon pour des épisodes supplémentaires afin de le porter sur deux saisons complètes.

Le dernier livre source de Dungeons & Dragons était Eberron: Rising From the Last War, sorti en novembre.