Le prochain patch obligatoire de Modern Warfare occupera 15 Go d’espace

27/04/2020 15h05

Avez-vous eu l’occasion d’essayer le multijoueur sur Call of Duty: Modern Warfare cette fin de semaine? Si vous l’avez aimé et vous avez convaincu d’acheter le jeu complet, vous feriez mieux de vous préparer une fois que vous aurez tout téléchargé. Ce jeu de tir à la première personne occupe déjà une quantité monstrueuse d’espace de stockage, et si la prochaine mise à jour l’augmentera à un peu moins de 200 Go.

Au moment de la rédaction de cet article, Guerre moderne a une taille d’installation de 175,3 Go en PS4 et Xbox One, mais avec le nouveau patch de 15 Go qui sortira demain, le jeu pèsera environ 190 Go. Il sera nécessaire de télécharger cette mise à jour pour continuer à jouer, ce qui signifie qu’elle est obligatoire pour tous les joueurs. Le pire est que dans le Blog officiel d’Activision il n’y a pas de détails supplémentaires sur ce que ce patch inclut réellement.

En tant que tel, nous devrons attendre demain pour voir exactement ce qui a changé et ce qui a été changé. Vous manquez d’espace sur votre disque dur grâce à Guerre moderne? Nous entendons vos plaintes dans les commentaires.

