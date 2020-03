Le prochain patch Pokémon Mystery Dungeon corrigera un bug révolutionnaire

As-tu ramassé Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX quand il est sorti la semaine dernière? Si c’est le cas, vous serez heureux d’apprendre que Nintendo et The Pokémon Company publieront bientôt un correctif pour celui-ci qui corrige un bug révolutionnaire.

Selon les notes de patch officielles, il y a un problème qui se produit dans les donjons avec un groupe fixe. Voici exactement comment cela se passe (merci, Perfectly Nintendo):

corrige un problème de rupture de jeu qui se produit dans les donjons avec un groupe fixe. Cela se produit lorsque le protagoniste et son partenaire sont vaincus dans le donjon et que vous retirez le troisième Pokémon de votre équipe. Pour éviter le problème, abstenez-vous simplement de supprimer ce membre tiers. Si vous avez déjà, et ne pouvez plus jouer à la suite, la mise à jour vous permettra de jouer

Mis à part le problème, Pokémon Mystery Dungeon semble avoir pris un bon départ dans plusieurs régions. Au Japon comme au Royaume-Uni, elle est allée directement en tête des classements. Fait intéressant, au Royaume-Uni, ses premières ventes sont de 37,6% supérieures à Pokémon Super Mystery Dungeon sur la 3DS. Et au Japon jusqu’à présent, il a réussi à déplacer environ 138 548 unités au cours de sa semaine d’ouverture.

Avez-vous rencontré ce problème? Avez-vous acheté ce jeu lors de sa sortie la semaine dernière? Laissez un commentaire ci-dessous.

