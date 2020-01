Le prochain personnage de Smash Bros.est Byleth de Fire Emblem

Lors d’une présentation spéciale ce matin, le réalisateur de Smash Bros., Masahiro Sakurai, a déclaré qu’il avait travaillé en secret sur le cinquième personnage téléchargeable de Super Smash Bros.Ultimate, et que seules quelques personnes chez Nintendo le savaient. Les téléspectateurs se sont demandé: quel genre de torsion cela pouvait-il être? Un monstre Mario? Waluigi? Reggie Fils-Aime? Non, c’est juste un autre personnage de Fire Emblem.

C’est vrai: le cinquième personnage téléchargeable de Super Smash Bros.Ultimate est Byleth de Fire Emblem: Three Houses, qui sortira le 28 janvier pour 6 $. Vous pouvez jouer en tant que Byleth masculin ou féminin et utiliser plusieurs armes du jeu Fire Emblem le plus récent.

Cela marque le 4000ème Fire Emblem à être ajouté à Super Smash Bros.Ultimate.

