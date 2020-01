Le procureur de la propriété intellectuelle déclare que la décision du tribunal de la Wii Remote de Nintendo sert “d’avertissement aux brevetés”

Si vous avez visité le site au cours des deux derniers jours, vous avez probablement remarqué qu’un tribunal fédéral de Dallas a déclaré invalide un brevet revendiqué contre la Wii Remote de Nintendo. Le tribunal a déclaré que iLife Technologies Inc. “tentait de manière inadmissible de couvrir le concept général d’utilisation de capteurs de mouvement pour détecter le mouvement”, annulant une récompense de jury de 10,1 millions de dollars contre Nintendo dans le processus. C’est une histoire intéressante, et qui a suscité un bon débat parmi les fans.

Suite à cela, le cabinet d’avocats et spécialiste de la propriété intellectuelle des jeux vidéo Dorsey & Whitney a partagé avec nous une déclaration de Ryan Meyer, avocat en propriété intellectuelle au sein de l’entreprise. Il note que cette affaire récente est “un avertissement aux brevetés … que des revendications trop larges seront plus susceptibles d’être jugées non éligibles”. Nous avons partagé certains de ses commentaires ci-dessous.

“La décision iLife fournit un autre exemple de l’inéligibilité des brevets d’utiliser du matériel conventionnel pour mettre en œuvre une idée abstraite conventionnelle.

“La décision iLife avertit les brevetés, en particulier en ce qui concerne les inventions mises en œuvre par matériel informatique, que des revendications trop larges seront plus susceptibles d’être jugées inéligibles. Par mesure de précaution, les brevetés devraient identifier les caractéristiques les plus inventives de leur invention et rédiger au moins certaines revendications visant spécifiquement ces caractéristiques.

«Si iLife avait été plus attentif aux aspects inventifs de sa technologie lors de la rédaction de ses revendications, cette affaire aurait pu se terminer de manière très différente. invalide car il n’inclut aucune de ces fonctionnalités.

“iLife est intéressant sur le plan de la procédure parce que, bien que Nintendo ait soulevé la question de l’inéligibilité des brevets dans une requête en jugement sommaire, la Cour a attendu pour trancher la question en tant que jugement post-procès de droit, sans la soumettre au jury. la décision était en partie basée sur des témoignages d’expert et d’inventeur qui soulignent comment les éléments de preuve présentés au jury peuvent affecter même des questions ne faisant pas partie du jury. “

En réponse à la victoire juridique, Nintendo a déclaré qu’elle “continuerait à défendre vigoureusement [its] produits “, accusant iLife de” chercher à tirer profit d’une technologie qu’ils n’ont pas inventée “.

