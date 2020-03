Le producteur de Final Fantasy VII Remake aimerait refaire le titre de cette série

Ce qui est devenu clair au fil des ans, c’est que Square Enix a des propriétés très intéressantes depuis l’époque où il était connu comme “Squaresoft”. Certains d’entre eux sont Final Fantasy VII et Seiken Densetsu 3 (Trials of Mana), dont 2 recevront un remake le mois prochain. Grâce aux améliorations que ces rééditions représentent, le producteur de Final Fantasy VII Remake a récemment parlé du titre de la série sur lequel il aimerait travailler à nouveau.

Dans une interview avec Gamereactor, Yoshinori Kitase a avoué que parce qu’il s’agissait de son premier emploi dans la série, il choisirait le jeu initialement sorti pour Super Famicom Final Fantasy V.Une autre raison pour laquelle il a choisi ce titre est parce que personne n’y a travaillé pour lui donner une apparence plus réaliste, comme c’est le cas avec Final Fantasy VII Remake.

«Ce n’est qu’une opinion personnelle (…) le premier Final Fantasy sur lequel j’ai travaillé était Final Fantasy V, qui n’a pas encore été refait avec une approche plus réaliste, donc je pense qu’il serait très intéressant de faire un remake de Final Fantasy V un jour », a déclaré Kitase.

Au cas où vous l’auriez manqué: Ce n’est pas le seul jeu que le producteur aimerait apporter aux joueurs modernes.

Quelle est la relation de Kitase avec Final Fantasy V?

Le producteur de renom a travaillé sur ce titre de franchise en tant qu’écrivain et a été l’un de ses premiers projets à Squaresoft, d’où la créativité a de l’affection pour lui. Le jeu n’a atteint Super Famicom qu’au Japon en 1992. Cependant, le titre a ensuite fait ses débuts dans d’autres parties du monde et des versions retravaillées pour PlayStation et Game Boy Advance sont arrivées en Occident, cette dernière s’appelant Final Fantasy V Advance. Il est actuellement également disponible sur PC et téléphones portables.

Comme vous pouvez le voir, cela ne signifie pas que Square Enix travaillera sur ce titre, mais il est bon de savoir que, du côté créatif, il y a un point en faveur de sa réalisation.

Avez-vous eu la chance de jouer à Final Fantasy V? Est-ce votre Final Fantasy préféré? Sur quel autre titre de franchise aimeriez-vous que Square Enix travaille? Dites-le nous dans les commentaires.

Puisque nous avons parlé de Final Fantasy et des remakes, nous vous informons que la démo de Final Fantasy VII Remake est récemment apparue et que les résultats ont été satisfaisants; Il y a une fin secrète et ici nous vous expliquons comment la déverrouiller.

