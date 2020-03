Le producteur de Final Fantasy VII Remake dévoile le prochain jeu à mettre à jour

Les nombreuses remasterisations des plus anciens titres de la franchise ouvrent de nouvelles perspectives.

Avec Final Fantasy VII Remake sur le point de sortir et sur la bouche de tous les joueurs, son producteur, Yoshinori Kitase, a révélé quel prochain titre de la franchise aimerait s’adapter au présent. Il ne fait aucun doute quela variété à choisir est très élevéeet que même les fans eux-mêmes ne seront pas d’accord s’ils devaient garder un seul jeu vidéo de la saga.

Avant de confesser une interview pour Gamereactor, Kitase a précisé que son souhaitn’implique pas qu’il est en développement, ni actuellement engagé dans un autre projet: ce n’est qu’une opinion purement personnelle, le premier jeu auquel j’ai participé a étéFinal Fantasy Vet il n’a pas encore été remasterisé, je pense qu’il pourrait être intéressant de créer une nouvelle version un jour. “

Ce n’est qu’une opinion purement personnelle et ne signifie pas qu’il est développé par Yoshinori KitaseDans une récente enquête sous la forme d’un classement des joueurs japonais, le titre précitérester en sixième position, ci-dessous d’autres qui ont déjà été remasterisés sous le nom de Final Fantasy X, sur le point d’être publié sous le nom de Final Fantasy VII ou non encore revu sous le nom de Final Fantasy VI. Sans aucun doute, l’engagement du producteur japonais convaincra l’essentiel des fans, qui aimeraient le voir remasterisé dans les plus brefs délais.

Pour l’instant, les comparaisons entre Final Fantasy VII Remake et sa version originale commencent à émerger, en attendantson lancement le 10 avril. Nous vous invitons également à découvrir le chemin parcouru depuis le premier Final Fantasy, lancé en 1987, jusqu’au dernier de nos jours.

