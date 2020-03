Le producteur de Final Fantasy VII Remake reconnaît que God of War sur PS4 influence son travail

Yoshinori Kitase reconnaît que le titre de Santa Monica Studio a eu un impact sur son travail.

De nombreux créateurs de médias et de contenus ont pu essayer Final Fantasy VII Remake pendant plusieurs heures. Le titre attendu deSquare enixElle a déjà achevé son développement (au moins celui de sa première partie) et est en phase Gold. De plus, nous avons récemment pu profiter d’une démo sur PS4 qui nous apporte la première mission duréacteur mako 1.

Le travail de Cory Barlog a influencé la création de FFVII RemakeAprès avoir publié tout ce contenu, l’un des chanceux qui a pu essayer de3 heures de jeuet interviewant son producteur et réalisateur du FFVII original, était youtuber Skill Up, qui a montré une vidéo sur sa chaîne avec quelques déclarations intéressantes sur le jeu. Comme reveYoshinori KitaseLors de sa brève interview, lorsqu’on lui a demandé quels jeux vidéo avaient influencé Final Fantasy VII Remake, le réalisateur lui a répondu avec un seul, God of War sur PS4.

Le jeu deSanta Monica Studioa servi de référence pour créer le remake convoité, quelque chose dont Cory Barlog est très fier. Skill Up mentionne également que le nouveau système de combat de cet épisode de Final Fantasy lui a beaucoup rappelé la dernière aventure deKratos, cette influence devait donc être plus que remarquable.

Le créateur de God of War en est très fierLe remake de la livraison mystique de Final Fantasy nous offre un nouveau système de combat qui mélange l’action en temps réel avec un combat classique au tour par tour. Prévue comme l’une des grandes sorties de la génération actuelle, cette nouvelle œuvre arrive enformat épisdiquepour se souvenir de toute la nostalgie vécue dans le jeu original.

Dans 3D Games, nous avons également eu la chance d’interviewer le codirecteur de Final Fantasy VII,Naoki Hamaguchi, pour poser des questions sur le processus de développement du titre attendu. De plus, nous pourrions également essayer le jeu pour vous dire tout ce à quoi nous pouvons nous attendre. Si vous voulez connaître tous les détails de notre expérience, nous vous le dirons dans l’aperçu de Final Fantasy VII Remake.

