Le producteur de la série dit que Street Fighter V ne vient pas vraiment sur Switch

Hier, un tweet maintenant supprimé d’EB Games Canada est sorti de nulle part et a déclaré que Street Fighter V: Champion Edition était destiné à Switch. Le tweet était assez particulier, principalement parce que nous n’avions vu aucun indice préalable des éditeurs ou des développeurs que le titre financé par Sony atterrirait sur la plate-forme de Nintendo. Alors que beaucoup pensaient qu’EB Games avait par erreur divulgué le port, le directeur de la série Street Fighter, Yoshinori Ono, a récemment déclaré à la place, de façon plutôt ironique, qu’un tel port n’existe pas (merci, Nintendo japonais).

Whaat !?

Non, où puis-je me procurer ce produit?

… Se pourrait-il que nous ne nous soyons pas rendu compte que quelqu’un le faisait?

Un tel article n’existe pas actuellement.

Merci! https://t.co/0hYBet71aR

– Yoshinori Ono (@Yoshi_OnoChin) 26 janvier 2020

En supposant qu’il ne s’agit pas simplement de contrôler les dommages pour une fuite légitime (ce qui pourrait certainement être le cas), cela rend le tweet d’EA Canada encore plus déroutant. Comment une version théorique de Switch est-elle même entrée en jeu en premier lieu? Pour cette raison, et parce que Sony s’est ouvert à la mise à disposition de leurs jeux publiés comme MLB The Show et Horizon: Zero Dawn sur d’autres plateformes, je penche pour croire qu’il s’agit d’une révélation accidentelle légitime de Street Fighter V pour Switch. Quoi qu’il en soit, EA Games Canada s’est joint à la marche arrière en présentant des excuses à tous ceux qu’ils ont par erreur soulevés.

Nous avons publié un tweet annonçant Street Fighter V: Champion Edition pour la Nintendo Switch plus tôt dans la soirée. Veuillez noter que les détails de ce tweet étaient inexacts et ont été publiés par erreur. L’intention du tweet était de mettre en évidence la version PlayStation 4 du jeu.

– EB Games Canada? (@EBGamesCanada) 26 janvier 2020

Croyez-vous que tout cela était un cas honnête d’identité de plate-forme erronée, ou pensez-vous que EA Games Canada a divulgué une chose réelle, et que nous verrons bientôt Street Fighter V: Champion Edition révélé dans un Direct ou ailleurs? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires.