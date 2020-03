Le producteur de la série The Last of Us a dévoilé ses jeux vidéo préférés

Sans aucun doute, la nouvelle la plus importante de la journée a été l’annonce de la série The Last of Us dont la production sera réalisée par HBO, PlayStation Productions et mettra en vedette la participation de Neil Druckmann, directeur de la franchise. Dès le début, les fans étaient convaincus que Craig Mazin, créateur de Tchernobyl, était en charge de l’adaptation et ils seront sûrement calmes sachant que le producteur est également passionné par les jeux vidéo.

Après que les premiers détails sur la série The Last of Us ont été révélés, Craig Mazin, producteur de ce projet, a révélé via son compte Twitter officiel qu’il aime aussi les jeux vidéo et un fan lui a posé des questions sur son Top 5, à quoi le créateur a répondu qu’en réalité, il y a plus de 5 titres qu’il peut considérer comme les meilleurs qu’il a joués et sont les suivants:

Les jeux préférés du producteur de la série The Last of Us

Le dernier d’entre nous

The Elder Scrolls V: Skyrim

The Elder Scrolls IV: Oblivion

Grand Theft Auto IV

Grand Theft Auto V

Fallout: New Vegas

Fallout 4

GoldenEye 007

Super Mario 64

BioShock

Effet de masse

Effet de masse 2

Effet de masse 3

Demi-vie

Portail

Batman: Arkham City

La légende de Zelda: Ocarina of Time

Star raiders

Déshonoré 2

The Bard’s Tale

Comme vous pouvez le lire, c’est une liste variée et très intéressante, qui comprend certains des jeux les plus importants de ces dernières années, ainsi que le classique occasionnel des années nonante. L’enthousiasme de la réponse plus aux fans, qui ont immédiatement considéré que le projet était entre de bonnes mains, car la qualité de Mazin a été testée avec Tchernobyl, et si nous ajoutons à cela son goût pour les jeux vidéo, nous comprenons qu’il y a une pleine confiance dans le projet.

Bien que la date ou la fenêtre de sortie de la série de The Last of Us n’ait pas été révélée, il est connu que l’équipe de production respectera l’essence de l’histoire, y compris la préférence sexuelle d’Ellie.

