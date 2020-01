Le producteur de Mega Man Zero / ZX Legacy Collection dévoile les retards, merci aux fans pour leur soutien

En novembre dernier, Capcom a pris la décision difficile de retarder la Mega Man Zero / ZX Legacy Collection d’environ un mois. Au lieu d’être publiée le premier mois de 2020, elle a été repoussée jusqu’au 25 février, afin que l’équipe puisse garantir que la collection offre “la meilleure expérience possible” lorsqu’elle arrivera, selon le producteur de la série Kazuhiro Tsuchiya.

Maintenant, dans une récente interview avec Siliconera, Tsuchiya a expliqué le retard, révélant à quel point il était “inquiet” de le rendre public:

Au début, je craignais que les fans soient déçus ou fassent des commentaires durs sur la nouvelle du retard. Cependant, l’équipe Mega Man Zero / ZX Legacy Collection est profondément reconnaissante pour les chaleureux mots de soutien que nous avons reçus en réponse à l’annonce.

Le report de la sortie du jeu a été une décision difficile à prendre, mais nous avons décidé de le faire afin de pouvoir sortir le jeu le plus satisfaisant possible. Les aimables messages des fans sont vraiment réconfortants. Nous espérons que Mega Man Zero / ZX Legacy Collection deviendra un jeu auquel vous vous accrocherez pendant des années.

Concernant le message vidéo diffusé, il s’agissait d’une demande formulée par l’équipe Mega Man de Capcom USA:

Nous n’adoptons généralement pas ce type d’approche au Japon, nous étions donc un peu sceptiques quant à l’idée. Cependant, il semble que nos sentiments aient atteint la communauté Mega Man à travers cette vidéo, et nous sommes heureux d’avoir accepté de la créer. Pour cette raison, nous tenons également à exprimer notre gratitude à l’équipe Mega Man de Capcom USA pour leur suggestion.

