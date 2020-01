Le producteur de Mega Man Zero / ZX Legacy Collection offre de nouveaux détails, des discussions appréciant les fans

Le producteur de la série Mega Man de Capcom, Kazuhiro Tsuchiya, a discuté avec le site soeur Siliconera du développement de Mega Man Zero / ZX Legacy Collection, qui sortira le 25 février. équipe qui a fait X Legacy Collection, et le développement a commencé peu de temps après la fin du travail de X. Et comme on le soupçonnait, le nouveau mode Z Chaser «à l’attaque du temps» a été créé pour répondre à la communauté speedrunning.

De plus, Tsuchiya explique la décision d’inclure beaucoup de contenu étranger dans Mega Man Zero / ZX Legacy Collection, y compris les cartes bonus Mega Man Zero 3, le contenu de la modification de l’e-Reader et le mode Mega Man Zero 3 et 4 Plus:

Nous avons décidé d’inclure ces fonctionnalités afin de pouvoir offrir une seule collection définitive comprenant tous les jeux et modes spéciaux des versions originales des séries Mega Man Zero et ZX. Le logiciel requis pour les fonctionnalités des cartes bonus Mega Man Zero 3 n’était pas disponible dans le monde entier, et plusieurs fans n’ont pas pu profiter de ce contenu lors de la première sortie des jeux.

De plus, les fonctionnalités du mode Mega Man Zero 3 et 4 Plus nécessitaient également un logiciel spécifique pour les lire. C’est pourquoi, lors de nos premières étapes de planification, nous avons décidé qu’il était impératif d’inclure ces contenus pour tous les fans qui n’avaient pas encore eu l’occasion de découvrir ces modes et fonctionnalités.

Et pour les amateurs d’art, Mega Man Zero / ZX Legacy Collection contiendra apparemment littéralement chaque œuvre d’art que Capcom a toujours sous la main pour les jeux, y compris du contenu qui n’a même pas été publié dans le livre d’art Zero: Official Complete Works de 2008. C’est un traiter pour les gens comme moi, qui possèdent toutes les œuvres complètes.

Un autre détail intéressant de l’interview de Siliconera est que Tsuchiya dit que l’équipe de développement “est profondément reconnaissante pour les chaleureux mots de soutien que nous avons reçus en réponse à l’annonce (retardée)”. Capcom USA avait en fait été celui qui avait suggéré de faire une vidéo sur le retard, et Tsuchiya avait été sceptique quant à l’idée. Mais la communauté a exprimé son soutien et sa compréhension, et Capcom l’apprécie.

Consultez l’interview complète de Siliconera pour encore plus d’informations et pour des impressions pratiques, consultez mon aperçu du jeu de New York Comic Con, où j’ai… interrompu le jeu en le jouant.

