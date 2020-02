Le producteur de SoulCalibur VI n’est toujours pas sûr de porter le jeu pour changer

Le Switch abrite de nombreux jeux de combat, mais une série qui n’a pas encore été publiée sur la plate-forme hybride est la série SoulCalibur de Bandai Namco. L’année dernière, SoulCalibur VI Le producteur Motohiro Okubo a déclaré qu’il était ouvert à l’idée que la nouvelle entrée arrive sur le Switch, si c’était possible, et maintenant dans une interview plus récente avec la SoulCailburCommunity, il a révélé que la situation n’avait pas vraiment changé:

Si je dois répondre sérieusement, je pense que je me souviens vous avoir dit précédemment que nous ne sommes pas sûrs que nous puissions porter le jeu sur Nintendo Switch. J’ai dit que nous devons examiner et examiner cela, et bien… Quand j’ai dit cela, je ne savais pas si nous aurions encore une saison 2 et maintenant que nous en avons une, je serai totalement honnête en disant que nous n’avons pas ‘ai pas le temps d’examiner cela. Donc, fondamentalement, la situation n’a pas beaucoup changé.

Voici sa réponse précédente, dans l’interview datant d’août 2018:

Pour le moment, il n’y a aucun développement pour Switch. Je comprends que le Switch est un matériel très performant, et bien sûr s’il y a une possibilité, alors ce serait génial de le faire.

Le dernier jeu SoulCalibur sorti sur une plateforme Nintendo était SoulCalibur Legends en 2007 pour la Wii. Avant, il y avait SoulCalibur II sur le GameCube, avec le lien de chasse exclusif de LA légende de Zelda séries. Aimeriez-vous voir le dernier jeu SoulCalibur venir sur Switch? Laissez un commentaire ci-dessous.

.