Le producteur de Street Fighter dit qu’il est ouvert à plus d’entrées sur Nintendo Switch

Au cours du premier mois de cette année, EB Games Canada a tweeté des nouvelles sur Street Fighter V: Champion Edition à venir sur la Nintendo Switch. Cela a fait beaucoup de bruit sur les médias sociaux jusqu’à ce qu’il soit confirmé comme une erreur. Le producteur exécutif de Street Fighter, Yoshinori Ono, a même plaisanté en disant que c’était une nouvelle pour sa propre équipe à l’époque.

Cette annonce de courte durée a évidemment laissé de nombreux propriétaires de Switch se demander si le système hybride de Nintendo recevrait d’autres jeux Street Fighter pendant sa durée de vie, et dans une interview avec US Gamer – datant du mois dernier – Ono a déclaré que cela pourrait se produire s’il y avait une autre opportunité cela avait du sens.

Depuis la sortie du Switch, nous avons publié Ultra Street Fighter II et Street Fighter 30th Anniversary Collection pour cette plateforme. D’un point de vue commercial, ces deux titres ont été un succès. Nous voyons de nombreux titres compétitifs, y compris Smash Bros., qui fonctionnent bien sur Switch et les joueurs profitent de ce type d’expériences sur cette plate-forme. S’il y a une autre opportunité qui a du sens pour nous, nous envisagerions à nouveau le Switch. Concernant Street Fighter 5, il est actuellement exclusif à PS4 et PC. Cependant, comme mentionné ci-dessus, nous considérons Switch comme une plateforme importante pour tous les types de jeux.