Le producteur exécutif d’Apex Legends quitte Respawn Entertainment.

Le producteur exécutif d’Apex Legends, Drew McCoy, qui a également participé à la création du studio et travaillé avec les fondateurs Vince Zampella et Jason West, s’est rendu sur Twitter aujourd’hui pour annoncer qu’il quitterait Respawn Entertainment.

Au cours de la dernière année, Respawn Entertainment a subi quelques changements depuis le lancement d’Apex Legends, le plus grand fondateur et PDG Vince Zampella, prend la direction de DICE LA. Il sera intéressant de voir où Drew finira par aller ensuite, en particulier avec le succès d’Apex Legends, je suis sûr que Drew atterrira quelque part dans un autre Studio de haut niveau.

