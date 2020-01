Le producteur exécutif de Doom Eternal déclare que la version du commutateur ne sortira que “un peu plus tard” que les autres plates-formes

Comme beaucoup d’entre vous le savent, Doom Eternal est actuellement prévu pour le lancement le 20 mars de cette année pour la plupart des plates-formes, la version Switch arrivant un peu plus tard.

Dans une interview avec Youtuber TiLMENDOMiNATiON, Doom Eternal Le producteur exécutif Marty Stratton a jeté un peu plus de lumière sur la situation, expliquant que ce ne sera pas un “énorme retard” et que cela devrait donner suffisamment de temps à Panic Button pour assurer le bon fonctionnement du jeu sur Switch.

Cela sort un peu plus tard que les consoles et PC actuels, et c’est vraiment juste parce que nous voulons terminer le jeu sur ces plateformes et donner ensuite à Panic Button le temps dont ils ont besoin pour vraiment tirer ces améliorations dans la version Switch. Ce ne sera pas un énorme retard, mais nous n’avons pas encore annoncé le calendrier de lancement. Panic Button est un partenaire fantastique et est maître du Switch.

Nous aimons Doom 2016 sur Switch. Jouer sur le Switch du début à la fin a été l’une de mes expériences préférées. L’avoir portable et mobile était phénoménal. Je pense que c’est ce que nous allons offrir avec DOOM Eternal de la même manière que tout DOOM est fantastique sur les plateformes actuelles. Nous sommes très intransigeants en l’apportant à Switch, et Panic Button est vraiment sur une bonne voie.

