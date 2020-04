Le producteur par défaut courageusement s’excuse pour la couche finale sur 3DS, dit qu’il n’a pas répondu aux attentes

Lors des Game Awards de l’année dernière, la révélation de l’émission pour de nombreux fans de Nintendo était exclusive à Switch, Bravement par défaut II. Aussi surprenant que cela ait été, à l’époque, nous ne pouvions pas nous empêcher de nous demander pourquoi l’autre suite précédemment publiée n’était pas reconnue.

Maintenant que l’entrée 3DS 2015 Courageusement deuxième: couche finale a apparemment été mis de côté, le producteur du jeu Tomoya Asano a décidé de s’excuser pour ne pas avoir répondu aux attentes des fans. Il a partagé ce message dans le dernier numéro du Weekly Famitsu Magazine (merci pour la traduction, DualShockers):

Avant d’entrer dans les détails de Bravely Default II dans cette interview, je voudrais m’excuser auprès des fans de Bravely Second. Il y avait des parties de ce jeu qui ne répondaient pas aux nombreuses attentes des fans. L’équipe de développement a profondément réfléchi aux problèmes de Bravely Second et cela s’est révélé dans tous nos projets suivants.

La prochaine entrée de la série, Bravely Default II, est à nouveau produite par Team Asano et sera développée par Claytechworks (Une omission courageuse) et la musique de fond composée par Revo (le compositeur du jeu original sur 3DS). Ce successeur de l’original devrait arriver plus tard cette année.

Avez-vous joué à Bravely Second: End Layer? Qu’en avez-vous pensé par rapport au jeu original? Laissez un commentaire ci-dessous.

.