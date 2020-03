Le professeur appelle l’idée d’un étudiant d’enseigner la classe sur Twitch «Terrible», le fait quand même

Image: Robert Yang

Le professeur et développeur indépendant du NYU Game Center, Robert Yang, n’a jamais pensé qu’enseigner une classe sur Twitch serait une bonne idée, mais ce n’est qu’une fois qu’il a été au cœur des choses que l’énormité de la tâche lui est apparue. «Oh, bonjour, Ambre», a-t-il dit à une étudiante qui s’était identifiée dans le chat. «Et bonjour, des gens au hasard. Oh Jésus-Christ. Oh non.”

Mardi, Yang a diffusé sa classe sur Twitch sur Twitch à un public qui comprenait ses étudiants – et aussi une foule d’étrangers en ligne qui a dépassé 90 téléspectateurs simultanés. Ce n’est pas un public énorme selon les normes Twitch, mais il est beaucoup plus grand que la salle habituelle de Yang remplie de futurs concepteurs de jeux. Yang (qui, en pleine divulgation, a précédemment donné des cours à mon partenaire) n’avait d’autre choix que d’enseigner sa classe en ligne; Le NYU Game Center, comme un nombre croissant d’universités à travers le pays, est passé à un format distant dans l’espoir d’aider à contenir COVID-19, alias le coronavirus. Cela représente un nouveau défi pour de nombreux professeurs, qui n’ont jamais eu à maintenir leurs étudiants engagés en classe tout en étant séparés par des kilomètres de distance. Cependant, alors que NYU utilise principalement une application de conférence appelée Zoom pour combler le fossé pandémique, les étudiants de Yang ont suggéré une excursion virtuelle à Twitch à la place.

“Un étudiant a plaisanté en disant que nous devrions l’enseigner sur Twitch, parce que la classe concerne Twitch”, a déclaré Yang à Kotaku au téléphone. «Je pensais que c’était une idée terrible, et je lui ai dit cela. Mais j’ai réalisé que des idées parfois terribles sont aussi divertissantes, instructives et intéressantes. Alors je me suis dit “Ouais, autant essayer ça.” “

Yang, qui diffuse régulièrement sur sa propre chaîne Twitch, s’attendait à des frictions. Les salles de classe encouragent un type de dialogue différent et plus délibéré que le feu d’artifice fou d’émotes et d’idées qu’est le chat Twitch, et il a rapidement remarqué que les élèves n’engageaient pas autant qu’ils le faisaient en classe. Au lieu de cela, d’autres téléspectateurs, plus habitués aux rythmes ondulants du chat Twitch, sont devenus les voix les plus en vue de la session.

“Les élèves de la classe ont cessé de prêter attention au chat, ont cessé de prêter attention les uns aux autres”, a déclaré Yang. «C’était une sorte de moi d’essayer de les impliquer moi-même et de leur transmettre des connaissances. Alors qu’idéalement, il y a un libre échange de pensées et d’idées … Donc je pense que j’ai prédit les faiblesses de Twitch, et celles-ci se sont certainement produites. “

Cependant, il a découvert que la cascade déchaînée de randos positionnée juste à côté de sa classe en ligne a aidé à captiver les élèves de manière inattendue.

“Je pense que c’est toujours très intéressant pour les étudiants quand ils voient des gens en dehors de l’université ou du milieu universitaire s’intéresser aux choses qu’ils étudient”, a déclaré Yang. “Du coup, c’est moins cet exercice académique bizarre ou ce travail bien rempli. C’est plus comme «Oh, peut-être que les gens sont réellement intéressés par ça. Peut-être que cela est pertinent pour le monde réel. “Il y a un saignement intéressant du monde extérieur dans la salle de classe. Je pense qu’ils ont ressenti une partie de cette énergie. »

Cette session de classe particulière s’est inspirée d’un livre intitulé Watch Me Play: Twitch and the Rise of Game Live Streaming du professeur MIT T.L. Taylor, mais il a également souligné la «sous-classe» des streamers Twitch qui n’obtiennent pratiquement aucun téléspectateur, ce que le livre de Taylor néglige en faveur de l’étude de streamers plus grands et plus performants. Chaque semaine, Yang fait diffuser ses étudiants sur leurs propres canaux, généralement à un public restreint ou inexistant. Cela les rend plus proches de cette sous-classe, plutôt que des stars comme Imane “Pokimane” Anys, Turner “Tfue” Tenney, ou même un petit streamer qui vient de devenir un partenaire Twitch.

Une autre partie de la classe Twitch de Yang se concentre sur la visualisation et la discussion de vidéos des derniers streams des étudiants. Normalement, c’est juste Yang et ses élèves qui passent en revue leurs nouveaux flux. Cette semaine, ce sont Yang, ses élèves et une cinquantaine de téléspectateurs qui ont émergé des boiseries teintées de violet de Twitch. Cela signifiait que de nombreux étudiants obtenaient leur première exposition à un public Twitch approprié, par opposition à un groupe d’amis, de famille ou de personne.

“C’est l’expérience de 99% des utilisateurs de Twitch: avoir peu ou pas d’audience”, a expliqué Yang. «Donc, ils ont vraiment du mal avec cela – ce que cela signifie pour eux. Est-ce un référendum sur leur personnalité? Est-ce à dire qu’ils sont un artiste raté? Cela signifie-t-il que personne ne se soucie de qui il est ou de ce qu’il a à offrir? … Je pense que cela valait pour certains [my students] pour avoir des yeux sur leur travail. “

“Si vous poursuivez ces vrais humains dont j’ai été chargé de m’occuper en tant que professeur, je vous bannirai totalement.”

Cependant, le public de Twitch n’est pas connu pour tirer des coups de poing. Yang a fait de son mieux pour anticiper les barbillons que les téléspectateurs de Twitch pourraient jeter dans la direction de ses élèves avec une bannière au bas de son flux qui disait: «Ceci est une vraie classe universitaire; sois gentil.” Mais il voulait aussi que ses élèves soient préparés, surtout parce que le chat se déplaçait rapidement. Il lui était impossible de tout modérer en faisant défiler le chat et en essayant de répondre aux commentaires de tout le monde.

“Si vous poursuivez ces vrais humains dont j’ai été chargé de m’occuper en tant que leur professeur, je vous bannirai totalement”, a déclaré Yang à propos de la bannière sur son flux. «Mais le signal va dans les deux sens. [To my students], c’était comme “OK, sois toi-même. Ce n’est pas moi qui vous nourris d’une manière agréable et calme. C’est peut-être quelqu’un qui dit quelque chose que vous n’aimerez pas nécessairement. »»

Un étudiant, Ren Hughes, a fait écho aux critiques de Yang à propos du chat Twitch comme moyen de discussion. Il était cependant «excité» de recevoir des commentaires sur son flux et a déclaré qu’il avait gagné des adeptes de Twitch après la classe. Plus largement, il ne pense pas que Twitch fonctionnerait très bien comme moyen de dispenser des cours standard, mais de grands cours de style 101 axés sur les cours pourraient peut-être trouver une place dans le Far West en cours de développement.

“NYU est une grande université”, a déclaré Hughes à Kotaku dans un e-mail, “et si vous aviez l’un de ces 101 séminaires avec 400 personnes qui ne faisaient que regarder un gars parler, ce serait bien je pense. Plus, [it’d] donner une éducation gratuite aux randos. “

En général, Hughes préfère la salle de classe.

«Il est difficile de suivre des cours à domicile», a-t-il déclaré. “Il est plus difficile de se concentrer, surtout parce qu’au lieu d’être dans un espace dédié à tous ceux qui apprennent la même chose, vous êtes dans un endroit avec des colocataires ou une famille qui ne se concentrent pas sur cela, et vous ne pouvez pas vraiment y échapper. Je suis content de continuer mes études, mais j’espère que nous pourrons bientôt retourner à de vrais cours. Cela ne semble pas réel. “

Un autre étudiant, Adam Goren, pense qu’il pourrait y avoir quelque chose à l’idée d’enseigner la classe occasionnelle sur Twitch.

“Robert semblait convaincu que l’enseignement sur Twitch était une mauvaise idée dès le départ, mais je pense que cela a du mérite”, a déclaré Goren à Kotaku dans un e-mail. «Alors que les cours étaient moins efficaces que la normale, je n’avais pas l’impression que c’était une expérience négative ou une perte de temps. Je pense que cela pourrait être une très bonne plate-forme pour montrer le travail des étudiants à des «invités» qui peuvent se présenter et donner leur avis, tant qu’il est bien modéré. »

Malgré les manières folles du chat Twitch, un téléspectateur non étudiant qui a beaucoup parlé dans le chat, le critique et contributeur occasionnel de Kotaku Nico Deyo, a apprécié la session.

«C’était un peu chaotique et certainement pas aussi approfondi que les cours collégiaux étaient pour moi quand j’ai assisté, mais j’ai vraiment apprécié d’utiliser le médium pour explorer le médium à travers le travail des étudiants [and] lectures, et [I] a pris une recommandation de lecture », a-t-elle déclaré à Kotaku dans un DM sur Twitter. «J’ai définitivement commencé à réfléchir beaucoup plus à la façon dont le streaming fonctionne d’un point de vue théorique, ce qui me titille en tant que personne qui a étudié les relations publiques et les médias en tant que majeure en science-fiction.»

Elle a cependant noté que ce n’était probablement pas un cadre idéal pour une classe non seulement parce que les étudiants pouvaient se noyer ou être distraits, mais aussi parce que la modération du chat “nonchalante” était la norme sur Twitch. «Tant de gens ont besoin de beaucoup de concentration ou d’attention, d’espace pour poser des questions et réagir, et Twitch est peut-être un peu trop public, non modéré et visuellement occupé», a-t-elle déclaré.

À d’autres égards, Yang a constaté que le streaming et l’enseignement ne sont pas totalement différents. Cueillir les commentaires du chat Twitch, les traduire en points de discussion et les utiliser pour alimenter la discussion, par exemple, n’était pas si éloigné de ce qu’il fait déjà lorsque les élèves discutent en classe. La différence est que, sur Twitch, personne ne s’arrête pour laisser parler quelqu’un d’autre. Ça ne lâche jamais. Yang a qualifié le processus de «stressant». Il ressentait une pression supplémentaire en raison du rôle central de Twitch en tant que plate-forme de divertissement. En conséquence, il a déclaré avoir augmenté sa personnalité à «120%» pendant le cours en classe, contre 90% pour ses cours réguliers et décontractés et 60% pour ses cours réguliers. Il a également noté, cependant, que l’enseignement est une performance plus similaire à la diffusion que vous ne le pensez.

“Vous apprenez rapidement à mettre un personnage d’enseignant au début”, a déclaré Yang. “Sinon, si vous n’avez pas ce personnage d’enseignant, vous êtes simplement détruit. Vous prendrez les choses trop personnellement, ou vous perdrez patience avec quelqu’un. Je pense donc que les enseignants sont peut-être particulièrement familiers avec la représentation d’une sorte de personnage devant un public, même si nous ne considérons généralement pas l’enseignement comme une performance. »

Il pense également que peut-être les enseignants qui sont bloqués chez eux à cause de COVID-19 peuvent prendre des pointeurs des streamers de jeux vidéo et des YouTubers, qui ont trouvé un moyen de captiver le public pendant des heures tout en parlant souvent de sujets très banals. Il pense que, par rapport à ce que les professeurs utilisent actuellement pour communiquer à distance avec leurs étudiants, une approche moins est plus pourrait être un meilleur pari.

«Zoom a ces outils étranges où les étudiants peuvent définir leur statut. Et puis, en fonction de leur statut, cela se transforme en ce sondage asynchrone qui vous dit à peu près s’ils disent «oui» ou «non» ou «allez plus vite» ou «allez plus lentement». Vous devez donc garder un œil sur tous ces différents canaux. C’est une idée du 21e siècle d’enseigner … C’est comme si le professeur devait planifier un mariage, organiser une fête ou construire ce monde entier qui enveloppe tout le monde ou quelque chose. “

C’est complexe comme tout le monde en sort, en d’autres termes. Le streaming sur Twitch n’est souvent qu’un streamer et un jeu. Ce dont ils parlent n’a peut-être même rien à voir avec le jeu, mais la combinaison retient l’attention des gens. De même, les gens sur YouTube publieront souvent des vidéos où ils abordent un sujet important pendant plus de 30 minutes tandis que les images d’un jeu sans rapport sont lues en arrière-plan. C’est tout un genre de vidéo. De toute évidence, il y a quelque chose.

“Je pense que la raison pour laquelle le streaming de jeux vidéo a fait son chemin – pourquoi [Twitch predecessor] Justin TV n’a pas compris à l’origine, mais Twitch a compris – c’est que les jeux vous permettent d’exprimer une sorte de performance ou d’individualité, mais sans vous concentrer entièrement sur votre propre visage ou votre corps IRL », a déclaré Yang. “C’est votre corps, mais pas votre corps. C’est comme une marionnette. Nous regardons tout le monde jouer un petit théâtre de marionnettes pour nous. C’est peut-être ce que nous voulons: parler de la radio avec, comme, un spectacle de marionnettes. “

Joseph A. Howley, professeur qui enseigne le latin, l’histoire du livre et les lettres à la Columbia University, a également réfléchi au lien entre les enseignants et les streamers tout en instruisant ses étudiants à domicile. Il pense également qu’il y a une leçon fondamentale à tirer de la présentation de base des streamers qui peut être appliquée à l’enseignement.

“Nous regardons tout le monde jouer un petit théâtre de marionnettes pour nous. C’est peut-être ce que nous voulons: parler de la radio avec, comme, un spectacle de marionnettes. ”

“Les streamers font cette chose vraiment intéressante où vous les regardez et vous les regardez faire quelque chose, alors qu’ils parlent des deux”, a déclaré Howley à Kotaku dans un DM sur Twitter. «Regarder Robert appliquer cela à la pédagogie était vraiment intéressant et suggestif pour moi. Quelque chose d’aussi simple que d’ouvrir un fichier texte sur l’écran dans lequel il écrivait, puis d’annoter et de corriger m’a fait réaliser que je pouvais faire quelque chose de similaire. Souvent, dans notre séminaire, nous regardons du texte sur nos pages, puis en parlons, mais je pouvais mettre ce texte dans un document Google et annoter en temps réel avec les étudiants pendant que nous en parlions, puis nous aurions un document qu’ils pourrait revenir plus tard. C’est une astuce qui ne me serait pas venue sans streaming, et cela m’a permis de créer une ressource précieuse que je n’aurais pas utilisée autrement dans la salle de classe. “

Quant à Yang, bien qu’enseigner sur Twitch était une lutte, il n’exclut pas de le refaire pour les prochains semestres, en particulier pour sa classe sur la plate-forme.

“Peut-être que cela deviendra une tradition”, a-t-il déclaré. “Une terrible tradition.”

Histoires recommandées

.