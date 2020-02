Le professeur Oak quitte l’enquête et rejoint les combats dans Pokémon Masters

DeNA avait déjà prévu de fêter les 6 mois des Pokémon Masters sur le grand marché. Dans les jours précédents, il y avait déjà eu des indices des personnages qui arriveraient bientôt au titre et aujourd’hui, il a finalement été révélé qu’il y aura 2 entraîneurs très chers aux fans qui arriveront à Passio et qu’avec eux, ils arriveront également plus d’épisodes d’histoire, de cadeaux et beaucoup de contenu

Pour commencer, nous communiquons la grande nouveauté: le professeur Oak, qui a reçu tous les joueurs pour la première fois dans Pokémon Red & Green et a donné à Ash le Pikachu dans l’anime, quittera enfin les investigations et mettra ses connaissances en pratique dans Pokémon. Maîtres, avec l’énigmatique Pokémon Nouvelle espèce, Mew. La meilleure chose est que le professeur Pokémon rejoindra votre équipe gratuitement, dans le cadre de la célébration des 6 mois de Pokémon Masters sur le marché. Ce couple compi aura un faible niveau, mais vous pouvez l’entraîner, participer à des événements spéciaux avec elle et gagner des objets pour la rendre plus puissante. L’événement Mew sera disponible pendant environ 1 mois, il est donc assez de temps pour terminer les missions et améliorer le couple compi Professeur Oak et Mew.

Les célébrations pendant 6 mois ne s’arrêtent pas là, car elles ont également été ajoutées à l’élégant champion des Elite Four of Hoenn, Steven, avec son Metagross, qui peut méga-évoluer et attaquer avec des mouvements dévastateurs qui ne consomment pas de barres énergétiques. Si vous voulez faire équipe avec lui, vous devrez le recruter avec des gemmes. La bonne chose est qu’il fait partie d’un Pokéfestival, grâce auquel ses chances d’apparaître s’élèvent à 2%. Ce personnage apportera également un nouvel événement épisodique avec lequel vous pouvez gagner des billets à échanger contre de nombreux articles pour renforcer les couples compi.

Enfin, nous vous disons que ceux qui se connectent quotidiennement peuvent réclamer des prix au cours des prochains jours. Le développeur a déclaré qu’il y aurait plus de nouvelles dans la mise à jour qui arrivera fin février, parmi lesquelles l’ajout d’évolutions pour certains Pokémon se démarque.

Nous vous laissons la bande annonce de présentation de ces 2 Dresseurs Pokémon.

Poké Fair Scout avec 5 ★ Steven & Metagross arrive bientôt!

Découvrez le mouvement de synchronisation de Steven & Metagross – Solid Steel Meteor Mash! #PokemonMasters pic.twitter.com/Lim9EwuFSQ

Qu’avez-vous pensé de l’arrivée du professeur Oak au Pokémon Masters? Êtes-vous heureux d’ajouter Steven et Metagross à votre équipe? Dites-le nous dans les commentaires.

Les 6 mois de Pokémon Masters coïncideront avec le 40e anniversaire de la franchise, il est donc prévu que quelques surprises soient annoncées à l’approche du Pokémon Day.

Pokémon Masters est disponible sur les appareils mobiles. Si vous souhaitez en savoir plus sur l’événement légendaire précédent, nous vous invitons à en savoir plus sur ce lien.

