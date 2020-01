Le projet Darwin apporte un charme maladroit au genre Battle Royale

Jeu Snowy Battle Royale The Darwin Project a laissé une période d’accès anticipé de deux ans sur PC et Xbox One pour sa sortie complète hier, également sur PlayStation 4 pour la première fois. La version complète comprend des changements notables dans les capacités des joueurs. Après quelques heures avec la version finale sur PC, je ne suis pas vendu sur tous les changements de Scavenger Studio, mais The Darwin Project a toujours l’esthétique excentrique et le sens de l’intimité qui ont d’abord attiré mon attention.

J’ai joué à The Darwin Project en alpha fermé fin 2017, quelques mois avant son lancement officiel en accès anticipé début 2018. En tant que version entièrement gratuite, le cœur du jeu reste le même. 10 joueurs en solo sont déposés sur une carte enneigée, divisée en zones. (Le jeu avait autrefois des duos, mais cela semble avoir été supprimé; les développeurs n’ont pas dit si la fonctionnalité populaire reviendrait.) Armés d’une hache et d’un arc, les joueurs se battent pour être le dernier debout tandis que les zones deviennent progressivement inaccessibles . Les joueurs récupèrent le bois pour fabriquer des flèches, des armures et des pièges comme des bombes fumigènes et des fils de déclenchement. Le bois doit également être utilisé pour créer des incendies, nécessaires pour éviter de geler à mort lorsque la température centrale de votre personnage baisse. Les feux peuvent être vus de loin, ce qui signifie que vous devez équilibrer le besoin de chaleur avec l’avantage de rester caché. L’artisanat et le nettoyage laissent également des indices, des vestiges mis en évidence que d’autres joueurs peuvent étudier pour se suivre temporairement.

Le combat est rapide mais flottant; les joueurs se déplacent exceptionnellement vite et se rebondissent lorsqu’ils entrent en collision. Cette imprécision compense le combat simpliste – il n’y a aucun des accessoires ou choix d’armes que vous obtiendrez dans PUBG ou Apex Legends. Au lieu de se battre les uns contre les autres, les joueurs se battent dans des batailles avec une maladresse qui peut parfois même devenir épique, surtout si vous parvenez à faire rebondir un adversaire dans un lac de lave mortel ou dans une zone fermée gelée.

Dans la version précédente du jeu, j’ai joué, du bois et du cuir ont été utilisés pour améliorer votre hache, vos bottes et votre cape. Des pouvoirs supplémentaires, comme des boucliers et des tourelles, ont été obtenus via des butins appelés électronique. Dans la version complète de The Darwin Project, le cuir a été retiré et l’électronique a été remplacée par des gouttes de Darwinium, une nouvelle ressource qui se trouve également dans l’environnement.

Darwinium est nécessaire pour le nouveau système de classe du jeu. Les joueurs choisissent l’une des trois classes au début d’un match, puis utilisent Darwinium pendant le jeu pour débloquer et améliorer les pouvoirs de cette classe. Chaque classe a une puissance de base. Par exemple, on vous donne un compagnon robotique qui peut suivre les ennemis; ses capacités secondaires, débloquées avec le Darwinium rassemblé, vous permettent de devenir invisible ou de déployer un radar qui détecte les signes des autres joueurs à portée. À mesure que vous gagnez de l’XP et que vous montez de niveau, vous pouvez débloquer différents pouvoirs supplémentaires pour votre classe, tels que la possibilité de déployer une tourelle. Une autre classe vous donne des ailes qui vous permettent de planer et de plonger, et la troisième classe vous donne un grappin et la possibilité de déployer un bouclier temporaire. Obtenir Darwinium à partir de gouttes ou de l’environnement est nécessaire pour utiliser vos pouvoirs de classe pendant un match, et il peut également être utilisé pour améliorer les bonus passifs spécifiques à la classe, tels que l’augmentation des dégâts aux ennemis suivis.

Bien que les gouttes modifiées donnent une quantité importante de Darwinium, la ressource est également assez abondante dans l’environnement. En tant que tel, il n’a jamais été urgent de collecter les gouttes, et j’ai également pu m’en tirer sans l’ensemble complet des pouvoirs de classe. Alors que je faisais tout mon possible pour obtenir un électronique, j’ai largement ignoré les gouttes de Darwinium si elles n’étaient pas à proximité ou si cela ne semblait pas valoir la peine de se lancer dans une bataille. De plus, vous pouvez dire quelle classe un adversaire a choisie à vue, ce qui signifie la perte du plaisir d’avoir un adversaire soudainement invisible ou de déployer une tourelle que vous n’attendiez pas.

Les changements de pouvoirs et d’artisanat signifient également une perte d’une partie de la personnalisation du jeu. Auparavant, vous avez choisi des flèches, des bottes ou des capes qui avaient certaines qualités au début de la partie. Bien que vous puissiez toujours choisir certaines parties du chargement de votre article, les avantages amusants tels que les flèches de suivi et les bottes furtives ont disparu. L’unicité vient maintenant principalement des tenues cosmétiques, qui proviennent de boîtes à butin appelées «cadeaux de fans» qui sont gagnées lorsque vous montez de niveau. Vous pouvez également acheter des cosmétiques avec une monnaie en jeu appelée ramen, gagnée en relevant des défis quotidiens.

Alors que la version complète de The Darwin Project perd certaines des choses qui le rendent unique des autres royaumes de bataille, il a toujours sa caractéristique la plus notable: le directeur de la série, un joueur qui contrôle les éléments d’un match. La capacité de directeur de spectacle est déverrouillée au niveau 5, donc je n’ai pas encore pu la vérifier. Le directeur de l’émission peut suivre et parler à tous les joueurs d’un match et choisir parmi diverses capacités et pouvoirs, comme donner à un joueur des augmentations de vitesse, de chaleur ou de santé, ou fermer une zone ou couvrir sa surface de lave. Chaque match n’a pas besoin d’avoir un directeur de spectacle, mais leur présence apporte une certaine imprévisibilité et un sens de la personnalisation qui peuvent rendre les matchs étranges et excitants.

Pendant l’alpha fermée, j’ai été le plus charmé par mes interactions avec le directeur de l’émission et par le chat vocal avec d’autres joueurs. J’ai écrit à l’époque: «Je ne m’attendais pas à ce que le projet Darwin soit aussi accueillant et joyeux. J’ai tendance à éviter le chat vocal avec des inconnus, mais je me suis retrouvé à allumer mon micro avec plaisir. »En revenant dans l’après-midi de la version 1.0, j’ai été déçu de trouver le chat vocal du lobby plein d’insultes et de cris. Spectateurs de matchs après ma mort, j’ai trouvé des joueurs en train de réprimander le directeur du spectacle ou d’insulter d’autres combattants pendant les combats. Bien que le projet Darwin ait une fonction de rapport et un code de conduite, il n’y a pas grand-chose pour s’assurer que les joueurs se traitent bien. Après quelques matchs de l’après-midi, j’ai coupé la voix de tout le monde par souci de conservation.

Cependant, mon expérience a changé lorsque je me suis connecté tard mardi soir pour jouer un peu plus. Je ne sais pas si la nouveauté du lancement avait déjà disparu ou s’il était juste tard pour un hall de la côte Est, mais j’ai trouvé un peu de chaleur et d’humour qui m’avaient manqué cet après-midi. Dans l’un de mes matchs, le directeur de l’émission a expliqué qu’ils étaient un streamer et a demandé aux joueurs de garder le chat vocal «familial», proposant de couper le son de tout joueur qui ne le sentait pas. Les joueurs étaient heureux, et le directeur du spectacle a fait un travail charmant et énergique en gardant le match vivant. Dans un autre match que j’ai regardé après avoir été tué, le combat final est revenu à un joueur plus expérimenté et à quelqu’un de nouveau. Le joueur plus âgé a arrêté le combat pour expliquer ce qu’ils appelaient la «courtoisie» – les deux ont partagé un feu pour se réchauffer et ont bavardé un peu avant de se lancer dans une bataille finale dramatique et joyeuse. Dans un autre match, un joueur a déclaré avoir rejoint le flux de la personne qui les avait tués après avoir apprécié leur interaction. J’ai vu de nombreux exemples de metteurs en scène expliquer comment jouer, donner un coup de pouce aux nouveaux joueurs pour les garder dans le match et créer une atmosphère amusante et amicale.

De par sa petite taille de match et sa concentration sur les streamers, The Darwin Project favorise une intimité rare dans les jeux de bataille royale. Pour obtenir l’expérience complète, vous devez vraiment vous parler. Pour une version finale, en particulier pour un jeu gratuit, cela peut être un pari. Mais malgré certains changements qui rendent le gameplay un peu plus rote, The Darwin Project a toujours le noyau étrange et charmant qui mérite d’être vérifié. Veuillez ne pas être un con.

