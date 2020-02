Le projet de roman graphique ARMS se poursuit

On ne peut pas nier que l’euphorie de la présentation et des débuts de Switch a été le plus grand moteur d’ARMS plus que le jeu lui-même, car au début, on pensait que c’était une IP qui pouvait être positionnée dans cette nouvelle étape mais, pour diverses raisons , l’intérêt s’est rapidement dissipé et on en dit peu sur elle aujourd’hui. Cependant, il y a un secteur qui parie toujours sur la dernière franchise Nintendo et, au moins, ce projet est toujours en cours.

Lors du Toy Fair 2020, qui s’est tenu à New York, aux États-Unis, un représentant de Dark Horse Comics a déclaré que la société maintenait son intérêt pour le roman graphique ARMS qui était prévu il y a longtemps et bien qu’aucun détail n’ait été révélé sur sa date ou sa fenêtre possible. lancement, a déclaré le projet est toujours en cours. Cette déclaration pourrait être considérée comme une incitation pour la franchise ou comme une simple mention en attendant sa confirmation ou son annulation, car après l’intérêt moyen généré par ARMS après ses débuts sur Switch, le titre a perdu de son attrait et en janvier 2018, Nintendo Il a annoncé qu’il ne publierait plus de contenu, juste des correctifs pour améliorer l’équilibre et l’expérience.

Peut-être que la débâcle des premiers ARMS est la raison pour laquelle le roman graphique a été tellement retardé, car son lancement était initialement prévu pour l’automne 2018, cependant, Dark Horse a changé la date et a indiqué que le produit sortirait en janvier 2019. , quelque chose qui ne s’est pas produit.

ARMS est disponible sur Nintendo Switch et dans ce lien, vous trouverez plus d’informations sur ce titre qui était l’un de ceux qui accompagnaient la console hybride lors de son lancement.

