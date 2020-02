Le projet de vaisseau spatial Bullet-Hell Shmup 2D explose pour passer la Saint-Valentin

Eastasiasoft a révélé que son prochain tir d’enfer en balle 2D, Projet Starship, tirera sur un commutateur près de chez vous cette Saint-Valentin.

Le jeu vous fait jouer l’un des deux protagonistes – Garret ou Gwen – et vous met en charge de sauver leur monde d’un mal ancien. Le jeu serait “rempli de folie absolue et de niveaux générés de manière aléatoire”, vous offrant “une bataille épique et pleine d’adrénaline avec l’inconnu où tout est obscur et mystérieux”. Ooer.

Voici une liste de fonctionnalités:

– Choisissez de jouer un pilote masculin ou féminin.

– Sauvez le monde d’un ancien mal.

– Défiez les dieux maléfiques et les démons fous en pleine action de tir d’enfer de balle en plein écran!

– Plongez dans l’inconnu et battez l’œil caché!

– Évitez, adaptez et explosez à travers une galaxie aléatoire.

Le jeu sera disponible en téléchargement directement depuis le Nintendo Switch eShop le 14 février pour 4,99 $ / 4,99 €.

Envie d’une nuit romantique alternative avec celui-ci? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires.

