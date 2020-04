Le projet DIVA Mega Mix arrive dans l’Ouest le 15 mai

S’il y a un phénomène qui coûte généralement plus cher que le projet de loi à expliquer à toutes ces personnes en même temps, c’est Vocaloid. L’existence d’une série de chanteurs virtuels, qui en réalité ne sont qu’une banque de voix, que différents compositeurs du monde entier utilisent pour chanter leurs chansons est quelque chose qui est difficile à croire, surtout quand vous découvrez que les concerts et les fans remplissent des stades géants. La figure la plus emblématique de tout cela est sans aucun doute Hatsune Miku, cette “fille anime avec des nattes bleues” que tout le monde a sûrement jamais vue en ligne. L’année dernière, il a été annoncé que la saga du jeu musical avec Miku et tous ses amis reviendrait sur Nintendo Switch en 2020 avec Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix, mais sans donner de date exacte. Enfin, un peu plus de deux mois plus tard après son départ au Japon, nous avons la date de début de la diva en Occident.

Plus de 100 chansons à partir du 15 mars avec Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix

Comme son nom l’indique, Mega Mix est la compilation définitive qui sert de célébration au dixième anniversaire de la franchise Project Diva. Pour célébrer un si grand événement, plus de 100 chansons ont été collectées (90 des épisodes précédents et 11 nouvelles), il a reçu un lifting en utilisant un nouveau moteur graphique qui parie sur une esthétique plus animée et moins réaliste comme celles que le derniers titres Playstation 4, parmi de nombreuses autres séries de choses comme l’inclusion d’un mode de contrôle de mouvement simplifié et plus de trois cents modules / ensembles de vêtements. Que voulez-vous dire que vous avez encore besoin de plus de tenues? Ne vous inquiétez pas, car vous pouvez concevoir les vêtements vous-même à votre guise.

Hatsune Miku: le projet DIVA Mega Mix arrive sur Nintendo Switch le 15 mai prochain au format numérique pour 39,99 € ou pour 59,99 € si nous l’achetons avec votre abonnement Il comprend le pack de six chansons qui sera vendu séparément pour 6,99 €. Chacun de ces packs comprend six chansons et leurs costumes respectifs. De plus, un pack est prévu pour le 12 juin avec quatre chansons gratuites, accessibles plus tôt si vous réservez le jeu.

Jusqu’à ce que Miku fasse ses débuts sur le Nintendo Switch occidental, vous pouvez aller sur l’eShop et télécharger la démo gratuite de Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix qui comprend les chansons «Arifureta Sekai Seifuku» et «Romeo and Cinderella», pour jouer avec le schéma contrôle traditionnel de la série, comme avec Mix Mode, le nouveau système de contrôle de mouvement.

