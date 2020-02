Le projet Diva MegaMix détaille son système de personnalisation

En l’absence d’une semaine pour le départ de Hatsune Miku: Project Diva MegaMix au Japon et après avoir reçu un solide 32/40 en Famitsu, SEGA avait encore de nouvelles informations à partager sur le titre musical de la diva virtuelle la plus célèbre au monde. Après avoir commenté les nouveaux modes de contrôle, la liste complète des chansons et le mode étrange “mineur” comme mode pratique, nous devons aujourd’hui parler de la personnalisation des personnages et des différentes options pour créer nos listes de lecture personnalisées.

Combinez plus de 300 combinaisons et accessoires dans Hatsune Miku: Project Diva MegaMix

Lorsque Hatsune Miku: Project Diva MegaMix a été présenté, il a été question que le jeu aurait plus de 300 modules (combinaisons) différents. Bientôt, nous avons appris que nous pouvions également concevoir nos propres t-shirts, alors voir Miku, Ren et une entreprise faire la publicité du poissonnier dans notre quartier est un rêve que nous verrons se réaliser tout au long de 2020. Et aujourd’hui, SEGA nous confirme que nous pouvons combiner des costumes, des accessoires et différentes coiffures de la manière que nous aimons le mieux. Bien sûr, il y aura des combinaisons qui ne seront pas compatibles avec certains éléments, mais ce sera le moins. Et comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessous, il existe toutes sortes d’accessoires et de costumes, y compris des mèmes du Vocaloid le plus sombre sous la forme d’accessoires tels que Miku Dayo, Tako Luka ou Shiteyanyo. Il convient également de noter que tous les modules complémentaires ne seront pas disponibles

L’autre façon de la journée est celle qui nous permet de reproduire et de regarder les clips vidéo de plus d’une centaine de chansons du titre quand nous le voulons. Comment pourrait-il en être autrement, des listes de lecture peuvent être créées et il a également été confirmé que des photos peuvent être prises avec le système de capture d’écran Nintendo Switch. Espérons que si nous pouvons prendre des vidéos, celles-ci sont entendues avec la musique du jeu, contrairement à ce qui se passe dans les jeux de la franchise Playstation 4 où l’audio est bloqué par des conflits avec le droit d’auteur.

