Le projet Mario dans les rêves de la PS4 s’arrête pour contenir du «matériel protégé par le droit d’auteur»

Il semble que cela soit finalement arrivé – après quelques mois d’utilisateurs de PlayStation 4 créant absolument tout type de jeu qu’ils voulaient dans le dernier hit de Media Molecule Rêves, Sony a commencé à prendre des mesures contre certains téléchargements thématiques.

Le créateur de contenu Dreams @Piece_of_Craft a fait la lumière sur la situation, expliquant comment ils avaient apparemment été contactés par une “grande société de jeux vidéo” et avaient reçu l’ordre d’arrêter. Le même message a ensuite révélé comment tous leurs projets Super Mario dans l’exclusivité PlayStation ont ensuite été suspendus.

L’e-mail est parvenu au même e-mail que j’ai lié à mon psn, mais il provenait de la division des affaires juridiques et commerciales de Sony Interactive Entertainment Europe

donc pas de Mm.

Et a déclaré que Nintendo, lui-même, s’était opposé à mon utilisation de leur Super Mario IP dans Dreams— Piece of Craft (@Piece_of_Craft) 21 mars 2020

Le créateur aurait reçu un e-mail de la division des affaires juridiques et commerciales de Sony Interactive Entertainment Europe, détaillant comment Nintendo aurait “objecté” à l’utilisation de Super Mario IP dans Dreams. Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, le projet a maintenant été modéré et supprimé pour contenir du matériel protégé par des droits d’auteur.

Alors que d’autres sociétés (du moins pour l’instant), ne semblent pas déranger les joueurs recréant leurs propres jeux dans le nouveau titre de MM, si l’histoire ci-dessus est vraie, il semble que Nintendo ne ressente pas la même chose – ce qui ne serait pas exactement un surprise.

