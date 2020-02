Le projet préservera des milliers de jeux Flash qui allaient mourir cette année

Flash, le module complémentaire Adobe pour le contenu multimédia, disparaîtra cette année pour diverses raisons, notamment des problèmes de sécurité et d’obsolescence. La technologie est utilisée à plusieurs fins, telles que le fonctionnement de nombreux jeux vidéo dans les navigateurs.

Avec la mort imminente de Flash, les jeux qui nécessitent l’add-on sont également destinés à disparaître à jamais. Heureusement, il existe une initiative appelée Flashpoint qui cherche à les préserver dans le cadre de l’histoire des jeux vidéo.

Il s’agit d’un projet d’un groupe de passionnés qui a rassemblé un grand nombre de jeux utilisant Flash en un seul endroit. Le projet dispose d’un lanceur open source, à partir duquel vous pouvez accéder aux jeux hors ligne.

Actuellement, Flashpoint propose un fichier d’environ 241 Go et a estimé avoir sauvé près de 38 000 jeux et 2400 animations jusqu’à présent. Bien que les titres puissent ne pas plaire à tous les acteurs, les membres du projet considèrent qu’ils constituent une partie importante de l’histoire de l’industrie et d’Internet.

Un peu tard pour la fête à ce sujet, mais Flashpoint de BlueMaxima est vraiment incroyable – en gros un téléchargement Windows modeste et vous pouvez jouer à 38 000 jeux flash, entièrement consultables, automatiques et gratuits. Tant de culture sauvée des mâchoires de la mort https://t.co/PzpYkooRu3 pic.twitter.com/Zu6eL8uwrI

– Bennett (@bfod) 31 janvier 2020

Si vous êtes intéressé par ce projet, vous pouvez télécharger son lanceur depuis son site officiel. De plus, il est possible de voir une longue liste de titres disponibles dans Flashpoint à partir de ce lien. Le projet existe depuis plusieurs années et cherche à sauver le plus grand nombre de jeux avant que Flash ne disparaisse cette année.

Flashpoint comprend également des titres et des animations qui utilisent Adobe Shockwave, HTML5, Java Applets, Unity Web Player, Shiva3D et d’autres applications ou éditeurs. Il existe d’autres projets similaires qui sont très intéressants, comme The Video Game History, qui cherche à créer la plus grande archive numérique de jeux.

Il y a aussi l’Internet Archive, qui propose dans son catalogue plus de 2500 jeux MS-DOS. D’autre part, la Entertainment Software Association (ESA) a exprimé en 2018 son opposition à un projet de préservation des jeux en ligne. Visitez ce lien pour en savoir plus sur l’actualité de la conservation.

Source

.