Le projet xCloud arrive au Canada à la fin de janvier

Le service de streaming Microsoft Project xCloud sera disponible au Canada fin janvier.

Comme annoncé par la firme, les joueurs canadiens invités à tester le service auront accès à plus de 50 matchs à compter du 29 janvier.

“Le Canada a été l’un des marchés d’expansion les plus demandés et nous sommes ravis de livrer pour les joueurs au Canada à partir de la semaine prochaine”, a déclaré la directrice générale et chef de produit de Project xCloud, Catherine Gluckstein.

En novembre 2019, non seulement 50 jeux supplémentaires ont été ajoutés au service, mais il a été confirmé que plusieurs pays – dont le Canada – auraient accès à xCloud en 2020. D’autres titres ont été lancés plus tôt cette semaine, y compris les titres Telltale, Destiny 2 et Halo: La collection Master Chief.

Le projet est entré pour la première fois en avant-première en octobre dernier, bien qu’il ne soit disponible qu’aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Corée. À l’époque, quatre jeux étaient disponibles, Halo 5, Sea of ​​Thieves, Gears 5 et Killer Instinct. Actuellement, il n’est pas prévu d’apporter des jeux exclusifs à Project xCloud.

“Nous sommes ravis d’étendre l’aperçu à notre communauté au Canada, et nous sommes impatients de partager davantage sur la mise en œuvre de Project xCloud sur d’autres marchés en temps opportun”, a déclaré Gluckstein.

“Nous avons également récemment étendu l’aperçu de la diffusion sur console Xbox à Xbox Insiders sur tous les marchés pris en charge par Xbox One, y compris le Canada, et nous offrons aux joueurs le choix de jouer à distance à partir de leur console Xbox One ou de diffuser directement à partir du cloud, aucune console requise. , via l’aperçu du projet xCloud. “