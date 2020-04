Le projet xCloud beta arrive en Espagne en mai, nous vous expliquerons comment participer

Un aperçu Android du service Microsoft, qui commencera à émettre des invitations à partir de la semaine prochaine.

Cela a été un peu d’attente, mais Project xCloud, le service de jeu en streaming de Microsoft,arriver en Espagne dans sa version préliminaire d’Androidtrès bientôt, le même mois de mai. Comme la société Redmond l’a déjà annoncé plus tôt ce mois-ci, les utilisateurs du territoire qui se sont inscrits pour la prévisualisation du serviceils commenceront à recevoir les invitations à partir de la semaine prochaine, pour essayer de première main leJeu cloud Xbox pour appareils Android.

Pour être plus précis, à partir d’aujourd’huiles invitations commenceront à être émisesaux utilisateurs en France, en Allemagne et aux Pays-Bas, alors que la semaine prochaine ils commenceront à arriverà ceux qui résident en Espagne, Belgique, Danemark, Finlande, Italie, Norvège et Suède. Ainsi, la mise en œuvre du projet xCloud en Europe occidentale commencede manière échelonnée pour garantir la stabilité du service.

Selon Catherine Gluckstein, chef de produit chez Project xCloud, cette version préliminaire pour Android commencera à fonctionner à une échelle réduite, avecun petit nombre de participants dans chaque pays qui augmentera progressivementafin de ne pas saturer la bande passante.Mais l’important est de savoir comment participer, et pour cela, vous devez vous inscrire via le site Web Xbox et répondre aux exigences suivantes:

Configuration requise pour Project xCloud (préversion)

Avoir un compte Microsoft et un gamertag Xbox.

Un téléphone ou une tablette avec Android 6.0 ou supérieur et Bluetooth version 4.0.

Une manette sans fil Xbox One avec Bluetooth.

Accès à une connexion Wi-Fi ou mobile de données de 10 Mbps en téléchargement.

Comme nous l’avons mentionné précédemment,les invitationspour cet “aperçu” de Project xCloud sur Androidva commencer à diffuser en Espagne à partir de la semaine prochaineDonc, si vous êtes intéressé à l’essayer et à répondre aux exigences, n’hésitez pas à vous inscrire et à vérifier votre courrier électronique à des dates ultérieures. Nous avons pu tester la technologie l’été dernier à l’E3 2019, et ici nous vous disons ce que Project xCloud nous semblait à l’époque.

