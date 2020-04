Le projet xCloud commencera ses tests en Espagne la semaine prochaine

Après l’ouverture du registre d’utilisateurs début avril, Projet xCloud est prêt à commencez vos tests en Espagne et 10 autres pays d’Europe. Microsoft a annoncé que les personnes intéressées commenceraient à recevoir leurs invitations à tester le service de jeu en streaming sur leurs appareils Android.

La société de technologie a divisé le test en Europe en deux, puisque les utilisateurs d’Allemagne, de France et des Pays-Bas commenceront aujourd’hui, tandis que l’Espagne, la Belgique, le Danemark, la Finlande, l’Irlande, l’Italie, la Norvège et la Suède feront de même. à partir de la semaine prochaine.

Pour utiliser le service, il est nécessaire d’avoir un compte Microsoft et un gamertag Xbox, un smartphone ou une tablette avec Android 6.0 ou supérieur et Bluetooth 4.0 pour pouvoir coupler la manette Xbox One. Il convient de mentionner que si votre manette est de première génération ou Elite Series 1, elle ne pourra pas se synchroniser, vous devez donc en utiliser une plus récente.

Plus important encore: un Connexion de données Wi-Fi ou mobile à 5 GHz avec téléchargement de 10 Mbps, ainsi que télécharger et installer l’application Xbox Game Streaming pour pouvoir jouer. Le catalogue des 50 jeux disponibles comprend des titres comme Gears 5, Bleeding Edge, Forza Horizon 4, Devil May Cry 5, Halo: The Master Chief Collection, Tekken 7 et Destiny 2, pour n’en nommer que quelques-uns.

Au moment où la bêta de Project xCloud ne sera disponible que sur AndroidComme Apple impose une restriction de 10 000 utilisateurs et ne peut être testé qu’aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. On ne sait pas si ce nombre sera augmenté plus tard, bien que connaissant Apple, nous ne croyons pas que cela se produira. Le projet xCloud n’est pas le premier à souffrir de cette règle, il a fallu plus d’un an à Steam Link pour atteindre l’App Store.

Microsoft prévoit de proposer des jeux PC pour pouvoir les diffuser dans Project xCloud, bien que certains problèmes de compatibilité périphérique doivent encore être résolus car le système ne prend pas en charge le clavier et la souris.

La société a déclaré que prévoit d’intégrer le service dans Xbox Game Pass, afin que les abonnés disposent de plus d’options. Actuellement, la société propose la variante Ultimate qui condense Gold et Game Pass pour consoles et PC pour un prix unique. On ne sait pas si Project xCloud fera également partie de ce groupe à l’avenir.

