Le propriétaire de Team Liquid révèle que Mitr0 gagne 100 000 $ par an

Une interview de Victor Goossens de Team Liquid a révélé un salaire choquant pour l’un des meilleurs joueurs de Fortnite.

De nombreux fans de Fortnite et d’autres joueurs professionnels reconnaissent Dmitri “mitr0” Van de Vrie comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Le Néerlandais de 17 ans a prouvé à maintes reprises ses capacités. Mitr0 peut s’adapter au style de jeu de chaque saison comme seuls quelques-uns le peuvent et se classe constamment au sommet en termes de gains et de résultats de tournois. En compétition hors de la région européenne, mitr0 va souvent de pair avec plusieurs des meilleurs joueurs dans plusieurs formats différents. Il a excellé dans les solos, les duos, les trios et les équipes au fil des saisons.

Team Liquid l’a reconnu et a signé mitr0 uniquement pour sa nature compétitive et pas nécessairement pour son contenu ou son calendrier de streaming rigoureux. Dans une récente interview avec une publication néerlandaise, le fondateur et copropriétaire de Team Liquid, Victor Goossens, a révélé quelques détails sur les détails du contrat de mitr0.

Émission du contrat et départ de l’équipe Atlantis

Ma réponse à # freemitr0

Lire: https://t.co/lU2tkqhkd0

– Liquid mitr0 (@ mitr0) 17 septembre 2019

Mitr0 a signé un contrat avec l’équipe Atlantis en juillet 2018 et est resté avec eux grâce à sa popularité croissante en tant que joueur Fortnite. Malgré un accord avec son ancienne organisation, plusieurs joueurs de la communauté Fortnite ont lancé une campagne # Freemitr0 pour le libérer d’un contrat vraisemblablement défavorable. L’équipe Atlantis a finalement accédé à cette demande et mitr0 a frappé le marché des agents indépendants. Le jeune joueur néerlandais est rapidement devenu le produit le plus en vogue du marché. Après avoir quitté sa toute première organisation d’esports, mitr0 a attendu la bonne occasion de signer avec une autre équipe. Bien que le contenu ne soit pas nécessairement son fort, mitr0 possède toujours plus de 400 000 abonnés sur Twitter et le même nombre d’abonnés sur YouTube. En bref, les gens connaissent bien mitr0, ce qui ajoute beaucoup de valeur à son nom.

Signature avec Team Liquid

Image via Team Liquid.

Le moulin à rumeurs a commencé peu de temps après que mitr0 ait quitté la Team Atlantis, mais beaucoup se demandaient où il pourrait apporter ses talents. Après quatre mois de pondération de ses options, mitr0 a atterri avec Team Liquid, qui est l’une des organisations les plus réputées de Fortnite. Une friandise intéressante dans cette situation est que, malgré ses débuts aux Pays-Bas, Team Liquid n’avait jamais fait appel à un joueur européen de Fortnite. Leur arrivée sur la scène européenne a envoyé des ondes de choc à travers la communauté Fortnite. Depuis sa signature avec Team Liquid, mitr0 a rencontré le succès dans les tournois Solo Cash Cup et vient de remporter la troisième semaine de qualification de la Fortnite Champion Series avec le partenaire duo Crr. Bien que les questions de salaire et de gains ne soient souvent pas une question publique dans l’esport, de nombreuses personnes se demandent combien un joueur peut gagner en jouant à Fortnite.

Victor Goossens s’exprime sur mitr0

Image via Team Liquid.

Dans une interview avec le site néerlandais deVolkskrant, le fondateur et copropriétaire de Team Liquid, Victor Goossens, a détaillé le fonctionnement interne de son organisation. Goossens a fait référence à mitr0 lorsqu’il a expliqué comment il n’entraîne plus les joueurs mais fait une exception pour le joueur de 17 ans. Le fondateur de Team Liquid a décrit mitr0 comme “un peu introverti, comme je l’étais à son âge”, se comparant à mitr0 en tant qu’ancien joueur professionnel.

Goossens s’identifie à la situation de la mère de mitr0, qui veut comprendre sa passion et son dévouement pour être les meilleurs à Fortnite. “Je dis que cela peut l’aider à entrer dans le monde de Fortnite. Pour voir encore plus que le jeu est quelque chose dont son fils peut obtenir des contacts sociaux. De quoi il peut grandir en tant que personne.” Ceux qui connaissent mitr0 sauront très bien qu’il est loin d’être introverti dans le jeu. Sa personnalité se démarque et dans Fortnite comme un grand communicateur et un fascinant bavard.

Révélation du contrat

L’article a fait référence aux capacités de gain de ceux du domaine de Fortnite. “Dmitri a déjà un ‘agent’ et a signé avec Team Liquid pendant plus d’une tonne par an. D’autres équipes ont offert plus, mais Dmitri et sa mère se seraient sentis à l’aise avec une équipe si proche de chez eux.” Pour ceux qui ne connaissent pas le terme une tonne, il est courant dans la langue vernaculaire néerlandaise que la tonne équivaut à 100 000 $ sous une certaine forme d’argent. Que ce soit des dollars américains ou des euros n’est pas clair, mais cela donne un aperçu des intérêts sur le salaire annuel de mitr0.

Cette révélation surprenante met en perspective à quel point les organisations d’esports comme Team Liquid sont prêtes à débourser pour un talent exceptionnel comme mitr0. Il n’y a presque aucune base de comparaison avec d’autres joueurs professionnels comme Benjy “benjyfishy” Fish ou Kyle “Mongraal ‘Jackson, respectivement de NRG et FaZe Clan. Les deux joueurs reflètent mitr0 en termes de popularité et sont la crème de la crème sur la scène européenne Si un joueur comme mitr0 qui ne diffuse pas ou ne télécharge pas régulièrement des vidéos YouTube avec régularité peut retirer 100 000 $ par an, quels sont les autres meilleurs joueurs de Fortnite compétitifs?

Bien qu’il soit difficile de prédire avec précision le montant de ces talentueux joueurs Fortnite, le contrat de mitr0 fournit un cadre de référence sur la valeur réelle de Fortnite. Team Liquid est fier des championnats et de la liste des meilleurs joueurs à travers plusieurs jeux compétitifs différents. En regardant les réalisations passées de mitr0 et ce que son avenir pourrait contenir, il est difficile de contester leur décision d’acquérir le natif néerlandais à un coût aussi élevé.

Source: delVolkskrant