Le protagoniste de Half Life a déjà une version ultra-réaliste dans Unreal Engine 4

Un artiste et amateur a mis Gordon Freeman à jour pour la prochaine génération de consoles.

Par Elena Fever / Mis à jour le 21 mars 2020, 12: 2134 Commentaires

Après des années d’attente, la plupart des joueurs ont supposé queHalf Life 3Ce n’est pas une réalité, cependant il y en a beaucoup qui ne perdent pas espoir et donnent des idées à Valve pour être encouragés à continuer la saga. Bien que Half-Life: Alyx soit plus que suffisant pour croire que d’autres titres pourraient arriver, ce n’est toujours pas suffisant pour les fans.

Little Red Zombies sur leur page Artstation est allé plus loin et a tiréUnreal Engine 4pour recréer Gordon Freeman et montrer à quoi ressemblerait le jeu dans la prochaine génération de consoles. Le résultat est stupéfiant et correspond parfaitement au concept de protagoniste créé en 1998.

Half Life 3 pourrait-il correspondre à cette recréation d’Unreal Engine 4 dans les graphiques?La continuité de la saga à succèsdépendre de l’hôtepour recevoir le prochain titre en cours, Half Life: Alyx, des joueurs. Il ne faut pas oublier que le futur titre est monté en réalité virtuelle et que vous avez besoinun appareil défendeur et coûteux, Valve Index, pour jouer. Il y a une semaine, il a été révélé qu’il était à nouveau en vente, après plusieurs semaines épuisées, ce qui reflète l’intérêt manifeste pour le projet.

Après ce point, il sera nécessaire de vérifier sipourrait correspondre aux graphiquesle résultat montré par ces artistes talentueux. Ce qui est clair pour le moment, c’est que Valve veut continuer à monter et a même envisagé d’engager un psychologue pour superviser ses nouveaux projets et leur donner de meilleures sensations.

En savoir plus sur: Half Life 3, Half Life, Half Life Alyx, Gordon Freeman, Unreal Engine 4 et Valve.

